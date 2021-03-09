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TAG Heuer表助攻！黑道律師文森佐宋仲基帥出新高度
由宋仲基主演的夯劇「黑道律師文森佐」正在熱播中，為了符合劇中角色形象，他大秀流利義大利文之外，穿搭也成為粉絲討論焦點。總是以義式風格、合身剪裁西裝造型現身的宋仲基，更在第五集中搭配了泰格豪雅（TAG Heuer）的經典Monaco計時碼表，貼近其設定的高冷印象外，更帥出了新高度。
韓劇「黑道律師文森佐」從開播以來，收視開高走高，更成為tvN歷年戲劇平均最高收視排行第11名，堪稱是主角宋仲基的另一戲劇巔峰代表作。而為了符合多金律師的印象，宋仲基在劇中更是連番換上不同剪裁細膩的義大利式西裝，搭配了不同知名品牌腕表，包括了HUBLOT、Zenith等，讓人設更為明顯。而在第五集中，宋仲基以同樣的帥氣西裝造型，配戴同一精品集團TAG Heuer的Monaco計時碼表，更是讓影迷眼睛為之一亮。因為在以圓形表款為主流的市場中，TAG Heuer這只50年前問世的表款，就以方型表殼著稱，搭載經典Calibre 11機芯，襯托了宋仲基劇中給人外冷內熱的形象。
而提到招牌機芯，就不能忽略Grand Seiko在今年推出的Series 9系列白樺樹表款，採用的正是2020年才研發成功的頂級9SA5機芯，具備高振頻的同時，還能有著80小時動力儲存的性能。和過去的品牌表款相同，這只全新腕表，以雫石高級時計工坊附近的白樺樹林為設計發想，在表盤上「刻劃」出樹皮紋。機芯橋板的「雫石川波紋」的則是受到隨著季節更迭豐饒多變的彎曲河段水流所啟發，再度反映了Grand Seiko「THE NATURE OF TIME」的品牌哲學。
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