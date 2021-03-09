30億紅鑽、粉鑽一次亮相！CINDY CHAO年度藝術全球首發

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO首次以彩鑽為主題創作的「Pink Legacy 傳奇粉鑽」系列，以10顆極為珍貴罕見的紅鑽、粉紅鑽，創作出9件藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO首次以彩鑽為主題創作的「Pink Legacy 傳奇粉鑽」系列，以10顆極為珍貴罕見的紅鑽、粉紅鑽，創作出9件藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

台灣珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，今（3月9）日於台北發表今年年度全新力作「Pink Legacy傳奇粉鑽」系列珠寶，從誕生地台灣展開全球巡迴首站。全系列共9件藝術珠寶，薈萃10顆珍稀粉紅彩鑽，其中包括8顆粉鑽及2顆紅鑽，重量從1到9克拉等，非常難得，總價值近30億元台幣，也是趙心綺醞釀10年首次推出以彩鑽為主角創作的系列，「體現我現在的少女心！」趙心綺在視訊連線訪問中笑說。

因寶石晶格錯位而產生的粉鑽與紅鑽，色調討喜，有史以來深具人氣。趙心綺表示，她長期觀察粉鑽市場在過去15年來每年都有平均10%的成長，去年底，全球粉鑽產量最大的澳洲阿蓋爾礦區（Argyle）宣布休礦，更讓市場聚焦粉鑽。粉鑽有以色澤濃郁程度分級，但GIA一直到1980年代才開始從粉鑽中獨立分出紅鑽，紅鑽顏色並沒有再分級別，不過「顏色和淨度很難兼美，」趙心綺說。至今人類史上重量超過5克拉的紅鑽，史載僅5枚。

此次「Pink Legacy傳奇粉鑽」的10顆粉鑽中，有2枚來自著名的阿蓋爾礦區，其中鑲於紅鑽緞帶戒指上的一顆矩形紅鑽，重逾1克拉，獲GIA命名為「Red Princess」並為之打造一本專書，是阿蓋爾1985年開採至今被GIA認證的29顆紅鑽之一；另一顆約1克拉的圓角方形切割紅鑽，被趙心綺創作為戒指，以四顆三角形白鑽花瓣簇擁其中，大份量的視覺效果非常吸睛。

此次有2枚粉鑽以抽象的立體建築手法打造為戒指。趙心綺以有機自然的稜線勾勒戒環，並透過油畫的漸層配色手法烘托主鑽，包括來自阿蓋爾礦場逾1克拉的偏紫豔彩粉鑽（Fancy Vivid Purplish Pink），以及一顆重逾7克拉的Type IIA明亮式切割濃彩粉鑽石。來自阿蓋爾礦場的粉鑽具有礦場與GIA的雙認證，而不含氮的Type IIA鑽石散發冷豔純淨的氣質，美色懾人。

趙心綺坦言這次自己最喜歡的是鑲嵌於緞帶戒指上的3.5克拉梨形豔彩（Fancy Vivid）粉紅鑽，鑽石本身的顏色分佈幾近完美，是「閱石無數」的她認為最美的一顆。而此次作品中唯一的耳環作品為一對鑲嵌二顆5克拉梨形濃彩粉鑽緞帶耳環。品牌表示，過去26年國際拍賣會紀錄中，僅出現過16件成對的粉紅鑽珠寶拍品，且其中超過5克拉的只有3對，而且顏色都不到濃彩等級，特別難能可貴。這對粉鑽在粉色孔克珠與飄逸的緞帶線條襯托下，除了寶石本身之美，也體現趙心綺的美學特色及精湛工藝。

濃彩偏橘粉紅鑽建築戒指，，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩色寶石與逾3克拉偏橘濃彩（Fancy Intense Orangy）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
濃彩偏橘粉紅鑽建築戒指，，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩色寶石與逾3克拉偏橘濃彩（Fancy Intense Orangy）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
濃彩粉紅鑽樹枝戒指，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾9克拉梨形濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
濃彩粉紅鑽樹枝戒指，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾9克拉梨形濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
阿蓋爾紅鑽緞帶戒指，以18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽襯托中央逾1克拉阿蓋爾紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
阿蓋爾紅鑽緞帶戒指，以18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽襯托中央逾1克拉阿蓋爾紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Type IIA型濃彩粉紅鑽建築戒指，18K黃金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾7克拉Type IIA濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Type IIA型濃彩粉紅鑽建築戒指，18K黃金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾7克拉Type IIA濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
阿蓋爾豔彩偏紫粉紅鑽建築戒指，18K黃金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾1克拉阿蓋爾偏紫艷彩（Fancy Vivid Purplish）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
阿蓋爾豔彩偏紫粉紅鑽建築戒指，18K黃金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾1克拉阿蓋爾偏紫艷彩（Fancy Vivid Purplish）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
濃彩粉紅鑽緞帶耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、孔克珍珠與中央一對逾10克拉配對梨形濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
濃彩粉紅鑽緞帶耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、孔克珍珠與中央一對逾10克拉配對梨形濃彩（Fancy Intense）粉紅鑽石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO首次以彩鑽為主題創作的「Pink Legacy 傳奇粉鑽」系列，以10顆極為珍貴罕見的紅鑽、粉紅鑽，創作出9件藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO首次以彩鑽為主題創作的「Pink Legacy 傳奇粉鑽」系列，以10顆極為珍貴罕見的紅鑽、粉紅鑽，創作出9件藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
豔彩粉紅鑽緞帶戒指，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾3克拉梨形豔彩（Fancy Vivid）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
豔彩粉紅鑽緞帶戒指，18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽與逾3克拉梨形豔彩（Fancy Vivid）粉紅鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
紅鑽花朵戒指 ，以18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽襯托中央逾1克拉紅鑽。 圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
紅鑽花朵戒指 ，以18K白金與玫瑰金鑲嵌各式彩鑽襯托中央逾1克拉紅鑽。 圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶 鑽石 品牌

延伸閱讀

名師不外求 溪湖高中創校元老和師生分享得獎書法作品

用設計改變城市 義大利死城復甦獲韓設計大獎

獨派籲拆銅像 文化部：中正紀念堂採階段性轉型

天才與瘋子之間只有一線之隔？不正常和發瘋其實差遠了

相關新聞

漢方密技讓臉發光!Bobbi Brown冬蟲夏草亮膚露、精華乳

每個女人保養，都希望讓臉發光，如今保養界漢方保養正夯，以彩妝聞名的Bobbi Brown芭比波朗，之前推出高保濕修護精華...

村上春樹再度攜手UNIQLO打造限定T恤 台灣也買得到了

日本小說家中最接近諾貝爾文學獎的村上春樹（Haruki Murakami），睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名U...

2隻松葉蟹鉗＋3尾炸蝦！「松葉蟹鉗烏龍麵」用料超豪華

來自日本，已經有73年歷史的「本場相川 宮武讚岐烏龍麵」將於3月10日於台北西門商圈開設全台首間街邊旗艦店。除了2層樓的...

鬼滅迷買起來！犀牛盾《鬼滅之刃》聯名手機殼華麗登場

風靡大人小孩的2020年爆紅動漫《鬼滅之刃》，不只對動漫內容的討論度極高，各種周邊商品也跟著熱賣。防摔手機殼品牌「犀牛盾...

宛如公主的Angelababy 跨時空跌進DIOR血染的暗黑童話

神祕詭譎的大秀影片，鋪陳了DIOR 2021秋冬發表的64套新裝，以童話故事為靈感，加上舞蹈與品牌經典印花工藝，在巴黎凡...

張鈞甯穿adidas新裝秀纖腰、長腿 展現運動造型小心機

adidas推出全新女子運動裝備系列，邀請代言人張鈞甯率先演繹，號召新時代女性共同透過運動表達自我，無所畏懼自信展現魅力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。