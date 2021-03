30億紅鑽、粉鑽一次亮相！CINDY CHAO年度藝術全球首發

台灣珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel,今(3月9)日於台北發表今年年度全新力作「Pink Legacy傳奇粉鑽」系列珠寶,從誕生地台灣展開全球巡迴首站。全系列共9件藝術珠寶,薈萃10顆珍稀粉紅彩鑽,其中包括8顆粉鑽及2顆紅鑽,重量從1到9克拉等,非常難得,總價值近30億元台幣,也是趙心綺醞釀10年首次推出以彩鑽為主角創作的系列,「體現我現在的少女心!」趙心綺在視訊連線訪問中笑說。

因寶石晶格錯位而產生的粉鑽與紅鑽,色調討喜,有史以來深具人氣。趙心綺表示,她長期觀察粉鑽市場在過去15年來每年都有平均10%的成長,去年底,全球粉鑽產量最大的澳洲阿蓋爾礦區(Argyle)宣布休礦,更讓市場聚焦粉鑽。粉鑽有以色澤濃郁程度分級,但GIA一直到1980年代才開始從粉鑽中獨立分出紅鑽,紅鑽顏色並沒有再分級別,不過「顏色和淨度很難兼美,」趙心綺說。至今人類史上重量超過5克拉的紅鑽,史載僅5枚。

此次「Pink Legacy傳奇粉鑽」的10顆粉鑽中,有2枚來自著名的阿蓋爾礦區,其中鑲於紅鑽緞帶戒指上的一顆矩形紅鑽,重逾1克拉,獲GIA命名為「Red Princess」並為之打造一本專書,是阿蓋爾1985年開採至今被GIA認證的29顆紅鑽之一;另一顆約1克拉的圓角方形切割紅鑽,被趙心綺創作為戒指,以四顆三角形白鑽花瓣簇擁其中,大份量的視覺效果非常吸睛。

此次有2枚粉鑽以抽象的立體建築手法打造為戒指。趙心綺以有機自然的稜線勾勒戒環,並透過油畫的漸層配色手法烘托主鑽,包括來自阿蓋爾礦場逾1克拉的偏紫豔彩粉鑽(Fancy Vivid Purplish Pink),以及一顆重逾7克拉的Type IIA明亮式切割濃彩粉鑽石。來自阿蓋爾礦場的粉鑽具有礦場與GIA的雙認證,而不含氮的Type IIA鑽石散發冷豔純淨的氣質,美色懾人。