張鈞甯穿adidas新裝秀纖腰、長腿 展現運動造型小心機

adidas推出全新女子運動裝備系列，邀請代言人張鈞甯率先演繹，號召新時代女性共同透過運動表達自我，無所畏懼自信展現魅力。而知識型網紅百靈果News凱莉，同樣以自身故事啟發、鼓舞更多女性享受運動生活、展現自己的運動美。

adidas全新女子運動系列推出運動外套、運動內衣、緊身褲等全新產品，以粉、白等洋溢春天氣息的柔和色調作為系列主配色，結合可拆式袖口、拉鍊口袋等服飾細節。代言人的張鈞甯就在形象廣告中，以粉嫩外套詮釋女性的幹練率性，同時內搭白色T恤，並於腰間上打結搭配縮口褲，大秀纖腰與長腿。而外套以尼龍防潑水材質製成、加上連帽設計，有著防風擋雨的高機能性。而張鈞甯另一個造型則單穿湖水藍運動內衣做為內襯，利用粉、藍對比色創造視覺亮點，並透過鏤空線條的美背設計展露性感小心機。