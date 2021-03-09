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張鈞甯穿adidas新裝秀纖腰、長腿 展現運動造型小心機
adidas推出全新女子運動裝備系列，邀請代言人張鈞甯率先演繹，號召新時代女性共同透過運動表達自我，無所畏懼自信展現魅力。而知識型網紅百靈果News凱莉，同樣以自身故事啟發、鼓舞更多女性享受運動生活、展現自己的運動美。
adidas全新女子運動系列推出運動外套、運動內衣、緊身褲等全新產品，以粉、白等洋溢春天氣息的柔和色調作為系列主配色，結合可拆式袖口、拉鍊口袋等服飾細節。代言人的張鈞甯就在形象廣告中，以粉嫩外套詮釋女性的幹練率性，同時內搭白色T恤，並於腰間上打結搭配縮口褲，大秀纖腰與長腿。而外套以尼龍防潑水材質製成、加上連帽設計，有著防風擋雨的高機能性。而張鈞甯另一個造型則單穿湖水藍運動內衣做為內襯，利用粉、藍對比色創造視覺亮點，並透過鏤空線條的美背設計展露性感小心機。
而知識型網紅百靈果News凱莉則與YYsports竹科概念店合作，一同呈現「#YOU換妳展現」特展，利用全新概念，結合影音、互動以及運動體驗，帶領女性將運動融入生活。凱莉就分享自己從小就是靠著不想輸給男生的好勝心，不斷嘗試不同的運動，大學還參與籃球校隊，到現在也不斷嘗試不同的運動，她說：「我現在在學習鋼管舞，這真的是充滿挑戰，是力與美的展現的運動」。而且在展覽期間，使用指定濾鏡於Instagram拍下運動生活，加上指定Hashtag，還有機會抽得3,800元購物金。
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