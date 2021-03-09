宛如公主的Angelababy 跨時空跌進DIOR血染的暗黑童話

神祕詭譎的大秀影片，鋪陳了DIOR 2021秋冬發表的64套新裝，以童話故事為靈感，加上舞蹈與品牌經典印花工藝，在巴黎凡爾賽宮的鏡廳，帶來一場繁複瑰麗、充滿想像空間的服裝展演，更邀請了名人Angelababy、木村心美等女星異地看秀；與 DIOR 多次合作的舞蹈家Sharon Eyal亦進行舞蹈設計並演出，舞者身上的薄紗連身裙有著裂紋、刮痕，再加以花朵裝飾，「這些花朵既美麗又悲傷，似是快要昏倒，也像在淌血一般。」 用來呼應既典雅、堅韌又帶有詩意的舞蹈。

DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri邀請法國導演Fabien Baron拍攝秋冬大秀影片，同時邀請此藝術家Silvia Giambrone進行場景佈置，鏡廳擷取了鏡內、鏡外象徵意義，彷彿「愛麗絲夢遊仙境」中的平行世界，只要打破界限就可以跨越新境，Silvia Giambrone製作The Hall of Shadows藝術裝置來訴說服裝的靈感，她以多面鏡子遮蓋鏡廳原有的鏡面，反光部分則用蠟重新打造，並鋪上荊棘，讓優雅與暴力交鋒，宛如睡美人中被尖角紡錘吸引的公主，勾勒出童年回憶，在施下邪惡魔咒的瞬間激發出藝術、服裝的想像空間。

Maria Grazia Chiuri抽離時間，在世界童話中探索符號的故事，也顛覆刻板印象與角色原型，玩具兵的制服重塑為點綴紅、白色的藍色喀什米爾雙排釦大衣；金銀線緹花織布，為服裝增加飽滿的金屬光澤，在光線掩映中製造魔幻般的飄浮感；無所不在的黑色，則從裙裝蔓延至經典籐格紋Bar外套，象徵黑暗在時間中攀爬而行；連帽大衣靈感則來自英國女性主義作家 安潔拉．卡特（Angela Carter）於1979年創作的短篇小說「染血之室（The Bloody Chamber）」之中的「小紅帽」版本，將童話中潛藏的性別政治提煉而出，挑戰經典童話的框架。