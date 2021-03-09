體驗餐桌上的法國春天 鹽之華春爛漫主廚套餐開跑

米其林一星鹽之華法式餐廳即日起至5月31日為主，推出全新「春爛漫．主廚套餐」。主廚黎俞君帶領饕客在舌尖上遊歐洲，體驗法國人餐桌上的春天。「春爛漫．主廚套餐」每位5880元+10%（另有每位2880元、3880元季節套餐）。

套餐內容包含開胃小品、海苔春捲、魚子醬水波蛋春蔬沙拉、櫻桃鴨肝、檸檬玫瑰泡泡與白蘆筍濃湯、煎干貝奶油白蘆筍、炭烤明蝦搭櫻花蝦網片、春季蔬菜小羔羊背、甜點、精緻小點和飲品，以豐美的季節蔬果、海鮮入菜，喚醒饕客們被厚重味道壓抑多時、渴望清新洗禮的味蕾。

「白蘆筍」是歐洲春季最具代表性的蔬菜，為成就它象牙般潔白的「皮膚」，培育過程中不僅環境要完全隔絕陽光，連採割也必需在晨光微弱的黎明時分時進，因此身價矜貴，除了賣相高雅，甜嫩爽脆的滋味也是白蘆筍魅力所在。

黎俞君表示：「法國人耽溺春天白蘆筍的美味，一套餐中出現三、五道白蘆筍料理很常見，甚至還有從頭到尾都用上白蘆筍的。」

黎俞君以「水煮」來表現白蘆筍風味，她強調：「蘆筍皮是養分與風味的精華，燙煮白蘆筍要刨下根部的粗皮加入水中一起滾煮，蘆筍則要『站著』下鍋，才能將質地較粗的根部和纖嫩尾部『蒸煮』到同樣幼嫩的口感。」

值得一提的是，除選用22+等級（直徑大於2.2公分）的法國白蘆筍，黎俞君也愛用雲林小鎮農家的有機白蘆筍，她強調：「台灣產的白蘆筍外型比較細，論甜度卻不輸進口貨。」

鹽之華春季主廚菜單共有3道白蘆筍料理，「魚子醬水波蛋春蔬沙拉」彷彿是白蘆筍與葉菜、芽菜和琉璃苣、美女櫻、天使玫瑰等食用花卉築成的微型菜園，水波蛋上覆蓋煙燻蘆筍泡泡，再豪氣地擺上大把法國Kaviari晶鑽魚子醬，魚子醬在舌尖迸裂的瞬間，鹹鮮滋味串起了白蘆筍的甘美、水波蛋的溫嫩和各種芽菜的辛香滋味。

「檸檬玫瑰泡泡與白蘆筍濃湯」上漂浮著食用玫瑰花瓣，春暖花開的季節印象引人入勝，黎俞君強調：「這道料理不加任何高湯，乳脂用量也極低，我想讓蘆筍的原味盡情展現。」添入湯中的檸檬泡泡亦是神來之筆，白蘆筍的醇厚感被檸檬酸韻襯托得極富層次，湯面上芬芳的玫瑰花瓣和沉於湯底的甜嫩白蘆筍丁，都讓喝湯時的口感錦上添花、一試難忘。

隱藏在帕瑪森泡泡下的「煎干貝」則以白蘆筍搭配日本北海道特級干貝，煎至金黃焦赤的干貝散發酶納反應後的迷人香氣、緊實甜鮮。襯底的白蘆筍段淋上融化奶油增添滑潤，入口柔美細緻，甘美滋味不比干貝遜色。

除了白蘆筍，法國人春天還喜食當季出生、尚未斷奶的小羊（春羊Spring Lamb），追求的正是其細嫩不羶味、並帶淡淡乳香的甜美肉感。鹽之華春季主廚套餐也嚐得到小羊肉，在「春季蔬菜小羔羊背」中，黎俞君選用引進台灣未久的紐西蘭TE MANA Lamb小羔羊，這個品牌的羊隻選種經過基因篩檢，特別適合在紐西蘭南島高地生長，進而孕育出比一般羊隻油花均勻、含水量更低的緊實肉質。

厚實的小羔羊背肉先煎後烤至完美熟度，盛盤後層疊上燉羊肉泥和春筍薄片，再淋上深焦糖色的雪莉酒醬汁，宛如一塊燒上晶釉的黑金在盤中閃閃發亮。搭配新嫩的綠蘆筍、炭烤玉米筍、金時蘿蔔和羊肚菌菇，以及栗子南瓜泥、黑蒜泥、風乾番茄等品嚐，每一口都在舌尖交織出豐盛的味覺變化。

「海苔春捲」靈感來自華人春天吃春捲的食俗，烤得酥脆的海苔捲入甜嫩大沙公蟹肉與涼滑酪梨果泥，海苔天然的鹹鮮就是這道開胃菜的最佳調味。

櫻花盛開的春天也是櫻花蝦產季，「烤明蝦」以當季櫻花蝦與蝦粉製成的薄脆「蝦網」，再將澎湖野生大明蝦以龍眼木炭烤得噴香四溢藏在網中上菜，讓這道蝦中有蝦的料理嚐來鮮上加鮮，盤底的洋芋醬口感細緻如絲，僅淋上新鮮橄欖油提味，新油微辛食感刺激著味蕾，令人食欲一振。

在套餐的開始與結束，黎俞君以草莓和枇杷兩種春季水果，標界出季節專屬的味道。伴隨汨汨乾冰呈上的「開胃小品」，上層是以五葉松嫩尖、蜂蜜製成的冰沙，在入口時創造出「春寒料峭」的寫意沁涼，中層的杏仁牛奶慕斯充滿空氣感、入口即化，鋪底的草莓則小巧結實、香氣襲人，搭配以新鮮草莓蒸煮而成的果露，酸甜風味更加鮮明。

甜點「枇杷」美得令人屏息，深怕呼吸聲太大會驚嚇到盤中振翅欲飛的白蝴蝶！黎俞君表示：「歐洲枇杷徒有碩大體型，但甜潤多汁的風味遠不如台灣枇杷。」切開可可脂塑成的枇杷外殼，外層是甜菊、白乳酪製成的慕斯，中間是混合薑、柚子和國產枇杷果肉的流質內餡，搭配蕎麥脆餅、枇杷冰沙享用，口感益發鮮活。