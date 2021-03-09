Jennie、GD都入鏡 為了香奈兒放送「時尚厭世眼神」

巴黎時裝周重頭戲香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列大秀，即將以影片的形式在台灣時間今天下午5點30分發布，在正式曝光之前搶先釋出了一系列由品牌大使與好友、模特兒們拍攝的照片，當中最受矚目的當然就屬日前才傳出緋聞的韓國偶像權志龍（G-Dragon）和Jennie Kim了！兩人在攝影雙人組Inez &與Vinoodh掌鏡的肖像照中使出最擅長的「時尚厭世眼神」，也讓粉絲更加期待未來可以看到他們在香奈兒的秀場同框合照。

這次參與肖像照拍攝的品牌大使與好友除了GD和Jennie之外，還有比利時創作型歌手安琪兒(Angèle)、美國女演員瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)、大陸女星宋茜(Victoria Song)、女演員惠特尼皮克 (Whitney Peak)、模特兒劉雯(Liu Wen)、朴秀珠等人，他們都穿上香奈兒春夏系列服飾入鏡。更值得一提的是，GD之前的緋聞女友日本女星小松菜奈(Nana Komatsu)也在陣容中。

而為了讓大家先睹為快，Inez &與Vinoodh也選在巴黎聖日耳曼德佩區 (Saint-Germain-des-Près)的公主街(rue Princesse)拍攝一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列的穿搭照，由模特兒Lola Nicon、Vivienne Rohner、Mahany