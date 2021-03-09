快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Jennie、GD都入鏡 為了香奈兒放送「時尚厭世眼神」

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
創作型歌手安琪兒。圖／香奈兒提供
創作型歌手安琪兒。圖／香奈兒提供

巴黎時裝周重頭戲香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列大秀，即將以影片的形式在台灣時間今天下午5點30分發布，在正式曝光之前搶先釋出了一系列由品牌大使與好友、模特兒們拍攝的照片，當中最受矚目的當然就屬日前才傳出緋聞的韓國偶像權志龍（G-Dragon）和Jennie Kim了！兩人在攝影雙人組Inez &與Vinoodh掌鏡的肖像照中使出最擅長的「時尚厭世眼神」，也讓粉絲更加期待未來可以看到他們在香奈兒的秀場同框合照。

這次參與肖像照拍攝的品牌大使與好友除了GD和Jennie之外，還有比利時創作型歌手安琪兒(Angèle)、美國女演員瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)、大陸女星宋茜(Victoria Song)、女演員惠特尼皮克 (Whitney Peak)、模特兒劉雯(Liu Wen)、朴秀珠等人，他們都穿上香奈兒春夏系列服飾入鏡。更值得一提的是，GD之前的緋聞女友日本女星小松菜奈(Nana Komatsu)也在陣容中。

而為了讓大家先睹為快，Inez &與Vinoodh也選在巴黎聖日耳曼德佩區 (Saint-Germain-des-Près)的公主街(rue Princesse)拍攝一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列的穿搭照，由模特兒Lola Nicon、Vivienne Rohner、Mahany

Pery、Louise de Chevigny、Abby Champion、Malika Louback 與Rebecca Leigh Longendyke演出，以黑白風格呈現雋永優雅的時尚魅力。

Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
製作人卡洛琳德麥格雷特
製作人卡洛琳德麥格雷特
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Jennie Kim。圖／香奈兒提供
Jennie Kim。圖／香奈兒提供
女演員惠特尼皮克。圖／香奈兒提供
女演員惠特尼皮克。圖／香奈兒提供
模特兒朴秀珠。圖／香奈兒提供
模特兒朴秀珠。圖／香奈兒提供
香奈兒釋出了一系列由品牌大使與好友、模特兒們拍攝的照片，當中最受矚目的當然就屬日前才傳出緋聞的韓國偶像權志龍（G-Dragon）和Jennie Kim了！圖／香奈兒提供
香奈兒釋出了一系列由品牌大使與好友、模特兒們拍攝的照片，當中最受矚目的當然就屬日前才傳出緋聞的韓國偶像權志龍（G-Dragon）和Jennie Kim了！圖／香奈兒提供
模特兒劉雯。圖／香奈兒提供
模特兒劉雯。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
大陸女星宋茜。圖／香奈兒提供
大陸女星宋茜。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Michel Gaubert。圖／香奈兒提供
Michel Gaubert。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
權志龍（G-Dragon）。圖／香奈兒提供
權志龍（G-Dragon）。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
女演員瑪格麗特庫利。圖／香奈兒提供
女演員瑪格麗特庫利。圖／香奈兒提供
小松菜奈。圖／香奈兒提供
小松菜奈。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供
Inez &與Vinoodh拍攝的一系列香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列穿搭照。圖／香奈兒提供

香奈兒 模特兒 巴黎

延伸閱讀

影／小賈斯汀合體高凌風女兒 親密滾床親密入鏡

爆與GD熱戀後首露面！Jennie甜美出席聯合國氣候變化大會

GD被爆秘戀師妹Jennie 前緋聞女友說話了

兼具美貌體態與氣質家世的Jennie成天王GD嫂，前男友也是男神！一探連素顏都美翻的秘訣

相關新聞

旅遊解禁最想衝哪裡？近5成選日本「2022雪季」6折開賣

隨著疫情趨緩、各國疫苗陸續開打，疫情指揮中心指揮官陳時中日前樂觀表示「明年春節可以期待出國旅遊」，重燃大眾渴望旅遊的心情...

體驗餐桌上的法國春天 鹽之華春爛漫主廚套餐開跑

米其林一星鹽之華法式餐廳即日起至5月31日為主，推出全新「春爛漫．主廚套餐」。主廚黎俞君帶領饕客在舌尖上遊歐洲，體驗法國...

Jennie、GD都入鏡 為了香奈兒放送「時尚厭世眼神」

巴黎時裝周重頭戲香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列大秀，即將以影片的形式在台灣時間今天下午5點30分發布，在正式曝光之...

屏東13間名店將澎湖「冰花」結合鳳梨 用料理挺農民

真心挺鳳梨，鳳梨不賤買！屏東在地業者，號召縣內13家名店，力挺屏東鳳梨青農，並結合澎湖青農種植「冰花」，研製24道料理力...

星級顧問主廚餐廳CROM Taipei 全新午間套餐980元起

由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone...

一秒穿越到紐約！南村劇場引進外百老匯《LPC》好評完售

你知道不用出國，就可以欣賞到精彩的外百老匯嗎？《I Love you , You’re Perfect, Now Change》是紐約外百老匯史上第二名長壽的劇碼，簡稱「LPC」，堪稱是《六人行》、《慾望城市》的音樂劇版，現在PLAY GROUD南村劇場就可以近距離欣賞表演。自2月26日開始，連續演出5週共33場，甫進入第二週已傳出完售的捷報！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。