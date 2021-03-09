屏東13間名店將澎湖「冰花」結合鳳梨 用料理挺農民

真心挺鳳梨，鳳梨不賤買！屏東在地業者，號召縣內13家名店，力挺屏東鳳梨青農，並結合澎湖青農種植「冰花」，研製24道料理力挺農產品，開拓多樣的美食料理，形成「冰花鳳梨美食地圖」。農委會前主委曹啟鴻表示，期盼更多餐飲業者將鳳梨與稀有農產入菜，讓更多人能享用。

澎湖青農顏秀臻指出，「冰花」屬於高經濟價值的蔬菜，含「肌醇」與「松醇」是名媛貴婦的最愛，又被稱為推蔬菜界LV，且頂級市場由植物工廠產出的冰花，40公克就要價168元起。

顏秀臻說，冰花種植門檻高，需日夜溫差12度以上、終日海風吹襲、高鹽、高鈉且無汙染的土地種植，近期克服各種困難，並積極籌組合作社，才能將高檔食材，推薦給國人。

近期因對岸禁止進口台灣鳳梨，屏東在地青年黃耀寬便主動媒合屏東13名店，透過餐飲業者將高經濟價值的冰花，結合屏東鳳梨青農生產的鳳梨，研製24道料理力挺農產品，並開拓多樣的美食料理，形成「冰花鳳梨美食地圖」。

本次活動的屏東鳳梨，來自畢業於屏東農業大學鳳梨青農涂焜棠、涂翔凱，兄弟倆，在九如以低農藥種植金鑽鳳梨，利用自然猛禽黑翅鳶、草鴞、大冠鷲與野兔等方式抑制鼠害，堅持18個月的陽光照射才種出「不咬舌的鳳梨」。

農委會前主委曹啟鴻表示，連續2年在澎湖推動光合菌友善耕作培訓課程，進而認識冰花青農，期盼能有更多餐飲業者將稀有農產品鳳梨入菜，讓更多人能享用。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁說，民眾踴躍採購鳳梨，更鼓勵餐飲業者多開發鳳梨料理力挺鳳梨農，同時期許採購業主不要刻意壓低價格賤買，才能讓民眾能常吃鳳梨，也帶動餐飲業者每周都固定採購鳳梨。