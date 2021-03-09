星級顧問主廚餐廳CROM Taipei 全新午間套餐980元起

由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）擔任顧問主廚的CROM Taipei義大利餐廳，嶄新推出全新超值午、晚間套餐及「采」主廚精選套餐，午間套餐每位980元起，晚間套餐低消每位1,580元，「采」主廚精選套餐每位3,680元，以上價格皆須外加一成服務費。

餐廳名稱「CROM」結合顧問主廚Christian Milone的姓名，靈感亦源自chroma（彩度），意指洋溢在生命中的繽紛色彩，特別是佳餚珍饈的美好世界。單點、套餐皆備，亦提供創意雞尾酒、葡萄酒單。

由顧問主廚里斯帝安‧米洛及駐店主廚達利歐‧布雷克（Dario Bracco）攜手悉心打造的一系列繽紛夢幻、春意盎然的美味義式佳餚，包括生蠔牛肉韃靼、市場鮮魚佐薩丁尼亞珍珠麵、嫩肩小羔羊佐孢子甘藍、鮑魚燉飯及草莓馬斯卡彭慕斯蛋糕等。

生蠔牛肉韃靼佐蝦夷蔥美乃滋首先將生蠔汆燙後切丁與澳洲生牛肉丁一起拌勻，並稍加調味製成韃靼，再配搭蝦夷蔥美乃滋及牛肉醬汁一同品嘗，牛肉的香甜與生蠔的鹹鮮完美結合，一次盡享山海鮮味。

鮮蝦番茄液態沙拉將香甜爽脆的香煎白蝦搭配以番茄、橄欖油和醋製成的番茄冷湯，滋味酸香清爽、簡單純粹，色彩繽紛的擺盤設計美麗動人，啟人食慾。

市場鮮魚佐薩丁尼亞珍珠麵（需加價400元）選用肉質鮮美的生食級煙仔虎魚，切塊後香煎至五分熟的完美熟度；同時以海味十足的蝦湯烹煮薩丁尼亞珍珠麵，盛盤後，搭配香煎小卷、蛤蜊及鮭魚卵，最後再刨上烏魚子，豐富的海味在口中翩然飛舞，絕美滋味令人難忘。