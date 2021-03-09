超美琥珀、玫瑰色！愛馬仕春夏限量版唇膏全新上市

去年正式上市後就備受歡迎的ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列，每半年就會推出嶄新3色限量版唇膏，讓喜歡彩妝的人可以不斷擁有新的驚喜和期待，也是許多消費者送禮的好選擇。今年春夏限量版唇膏也在近日登場，主打具備閃閃發光亮面效果的緞光唇膏，打造的妝感猶如水面上微波粼粼的倒影，優雅夢幻。

這次全新上市的2021春夏限量版唇膏分別為像是被陽光暖熱的沙子那般呈現琥珀調的#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐、介於九重葛花和多肉植物花卉的獨特玫瑰調#43 ROSE OASIS綠洲玫瑰，以及明亮閃爍的朱紅色#52 CORAIL AQUA水漾珊瑚。

唇膏管身同樣延續漆彩、鍍金磁吸式設計，但這次在顏色上有別於去年秋冬帶灰調的柔和秋色，而是運用了鮮黃、粉彩綠、裸膚色和橘色等，組合出充滿春夏季節魅力的包裝。