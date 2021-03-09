聽新聞
test
0:00 / 0:00
超美琥珀、玫瑰色！愛馬仕春夏限量版唇膏全新上市
去年正式上市後就備受歡迎的ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列，每半年就會推出嶄新3色限量版唇膏，讓喜歡彩妝的人可以不斷擁有新的驚喜和期待，也是許多消費者送禮的好選擇。今年春夏限量版唇膏也在近日登場，主打具備閃閃發光亮面效果的緞光唇膏，打造的妝感猶如水面上微波粼粼的倒影，優雅夢幻。
這次全新上市的2021春夏限量版唇膏分別為像是被陽光暖熱的沙子那般呈現琥珀調的#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐、介於九重葛花和多肉植物花卉的獨特玫瑰調#43 ROSE OASIS綠洲玫瑰，以及明亮閃爍的朱紅色#52 CORAIL AQUA水漾珊瑚。
唇膏管身同樣延續漆彩、鍍金磁吸式設計，但這次在顏色上有別於去年秋冬帶灰調的柔和秋色，而是運用了鮮黃、粉彩綠、裸膚色和橘色等，組合出充滿春夏季節魅力的包裝。
此外，愛馬仕彩妝系列也陸續會有新的品項加入，讓選擇更為齊全，預計四月將會推出新的腮紅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言