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超美琥珀、玫瑰色！愛馬仕春夏限量版唇膏全新上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供

去年正式上市後就備受歡迎的ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列，每半年就會推出嶄新3色限量版唇膏，讓喜歡彩妝的人可以不斷擁有新的驚喜和期待，也是許多消費者送禮的好選擇。今年春夏限量版唇膏也在近日登場，主打具備閃閃發光亮面效果的緞光唇膏，打造的妝感猶如水面上微波粼粼的倒影，優雅夢幻。

這次全新上市的2021春夏限量版唇膏分別為像是被陽光暖熱的沙子那般呈現琥珀調的#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐、介於九重葛花和多肉植物花卉的獨特玫瑰調#43 ROSE OASIS綠洲玫瑰，以及明亮閃爍的朱紅色#52 CORAIL AQUA水漾珊瑚

唇膏管身同樣延續漆彩、鍍金磁吸式設計，但這次在顏色上有別於去年秋冬帶灰調的柔和秋色，而是運用了鮮黃、粉彩綠、裸膚色和橘色等，組合出充滿春夏季節魅力的包裝。

此外，愛馬仕彩妝系列也陸續會有新的品項加入，讓選擇更為齊全，預計四月將會推出新的腮紅。

#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供
#52 CORAIL AQUA水漾珊瑚緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
#52 CORAIL AQUA水漾珊瑚緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
#43 ROSE OASIS綠洲玫瑰緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
#43 ROSE OASIS綠洲玫瑰緞光唇膏，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏限量版唇膏。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 珊瑚

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