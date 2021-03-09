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Just Kitchen雲端廚房平台 攜手鬍鬚張首度前進高雄

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Just Kitchen平台主打的特色美食包含米其林餐廳Three Coins大三元酒樓，以及Orchid by Peng蘭獨家合作開發的餐點。記者黃筱晴／攝影
Just Kitchen平台主打的特色美食包含米其林餐廳Three Coins大三元酒樓，以及Orchid by Peng蘭獨家合作開發的餐點。記者黃筱晴／攝影

疫情讓民眾消費習慣改變，不只美食外送平台蓬勃發展，合作店家型態遍及生活各層面，甚至出現「雲端廚房」，集結多個美食品牌，提供消費者更不受地點限制的現煮直送的快速美食服務。

2019年中成立的Just Kitchen，由一群具備餐飲品牌、電子商務物流、資訊系統開發背景的資深團隊共同打造，原本目標鎖定B2B市場，但在2020年初遇上疫情後立刻轉型主攻美食外送，至今每季都以30%以上的幅度快速成長。是台灣首個，也是目前最大雲端廚房品牌，即將也會成為全球第一個掛牌上市的雲端廚房品牌。

Just Kitchen目前可以訂到的美食品牌包括米其林餐廳Three Coins大三元酒樓，以及Orchid by Peng蘭獨家合作；TGI FRIDAYS GO、Just Market頂級嚴選市集、Smith & Wollensky精品火鍋肉片禮盒等國際美食；另外還有眾多自有品牌，像是淚牛滿麵、Go Lean、Body Fit、匠魂製作、泰嗨、Boba Mania、Just Chicken、Hot Ones美式辣雞翅、滷味專科、開鍋祭及留川風等，主打30歲以上注重營養、品質、健康的消費大眾。3月初更宣布與鬍鬚張合作，首度前進高雄，跨足南台灣市場。

要在全台各大美食戰區闖出一片天，Just Kitchen的秘訣就是透過位於內湖超過400坪的中央廚房，以及台北、新北、竹北、中壢、台中、最遠到高雄的14個衛星廚房。透過大數據分析，每個衛星廚房約可提供5～6個品牌的餐點，服務方圓3～4公里範圍，目前與Uber Eats平台合作外送，也可以透過官方LINE直接訂購，預計今年底前拓展至25～30個衛星廚房。

Just Kitchen透過位於內湖超過400坪的中央廚房以及大數據，每天將多樣化的健康美食外送到全台14個衛星廚房周邊。圖／Just Kitchen提供
Just Kitchen透過位於內湖超過400坪的中央廚房以及大數據，每天將多樣化的健康美食外送到全台14個衛星廚房周邊。圖／Just Kitchen提供
Just Kitchen平台目前擁有近20個合作品牌。圖／Just Kitchen提供
Just Kitchen平台目前擁有近20個合作品牌。圖／Just Kitchen提供

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