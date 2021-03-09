Just Kitchen雲端廚房平台 攜手鬍鬚張首度前進高雄

疫情讓民眾消費習慣改變，不只美食外送平台蓬勃發展，合作店家型態遍及生活各層面，甚至出現「雲端廚房」，集結多個美食品牌，提供消費者更不受地點限制的現煮直送的快速美食服務。

2019年中成立的Just Kitchen，由一群具備餐飲品牌、電子商務物流、資訊系統開發背景的資深團隊共同打造，原本目標鎖定B2B市場，但在2020年初遇上疫情後立刻轉型主攻美食外送，至今每季都以30%以上的幅度快速成長。是台灣首個，也是目前最大雲端廚房品牌，即將也會成為全球第一個掛牌上市的雲端廚房品牌。

Just Kitchen目前可以訂到的美食品牌包括米其林餐廳Three Coins大三元酒樓，以及Orchid by Peng蘭獨家合作；TGI FRIDAYS GO、Just Market頂級嚴選市集、Smith & Wollensky精品火鍋肉片禮盒等國際美食；另外還有眾多自有品牌，像是淚牛滿麵、Go Lean、Body Fit、匠魂製作、泰嗨、Boba Mania、Just Chicken、Hot Ones美式辣雞翅、滷味專科、開鍋祭及留川風等，主打30歲以上注重營養、品質、健康的消費大眾。3月初更宣布與鬍鬚張合作，首度前進高雄，跨足南台灣市場。