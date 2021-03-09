裘莉有大愛！攜手嬌蘭、UNESCO培育全球「蜂之女力」

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的美貌，讓許多女人羨慕，而她的愛心更遍及世界，現在也關注全球蜜蜂消失的問題。法國保養彩妝品牌嬌蘭，長期投注資源關注全球蜜蜂保育、養殖等，因此2021年嬌蘭與聯合國教科文組織（UNESCO）、安潔莉娜裘莉，共通推出養蜂人推廣計畫「Women for Bees 蜂之女力」，5年內將培育50位女性養蜂人，讓蜜蜂得以永久生存。

裘莉曾在17年前，以兒子麥道斯（Maddox）的名義，在柬埔寨的薩姆洛特（Samlot）地區成立了一個基金會，幫助當地因受到戰亂，得以重新站起來，裘莉在當地也擁有一個家。基金會在當地也培養女性養蜂人，來生產蜂蜜，而2021蜂之女力計畫中，其中一位女性養蜂人就將來自柬埔寨。

蜂之女力計畫中，將有來自5個不同UNESCO生物圈保護區的女性學員，到法國聖波美山的法國蜜蜂觀察所，開始為期30天的培訓計畫，從養蜂理論到實踐基礎，希望讓結訓的女性，擁有自己的蜜蜂群、養蜂的必要知識等。UNESCO生物圈保護區包括法國、義大利、保加利亞、斯洛維尼亞、俄羅斯、柬埔寨、衣索比雅、盧安達與中國等超過25個保護區。