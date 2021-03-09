跟福井縣乾杯！日本駐台代表泉裕泰設宴 品飲清酒文化

對台灣平民美食如數家珍的日本駐台代表泉裕泰，於311東日本大地震10周年前夕，在官邸舉辦「食之國福井，以美酒乾杯in Taipei」活動，除了將福井縣美酒與美食推薦給台灣，也期許台日友情長長久久。

說著一口流利中文的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，跟台灣很有緣分。過去不但曾經出差台灣，台灣加入世界貿易組織（WTO）、日本政府給台灣民眾免簽待遇，都是他在日本外務省所推動的業務內容。

泉裕泰過去曾經派駐英國，也曾經擔任駐美公使、孟加拉大使，更五度派駐北京與上海，前後長達15年。這次雖然派駐台灣的時間至今不過短短一年多，泉裕泰卻已對台灣平民美食如數家珍，基隆廟口的湯圓、牛肉麵、台式滷白菜都是他的最愛。根據他的觀察：「台灣人跟日本人一樣，都是美食家，喜歡吃好吃的。」所以他這次特別在官邸舉辦晚宴，將福井縣的美酒與美食推薦給台灣：「我相信台灣人，一定會懂的。」

泉裕泰表示：「說到日本清酒，許多人都只在意喝的是不是吟釀、大吟釀，其實日本酒代表的是一種文化，不是只有酒本身、還包括酒器、酒杯，所搭配的食物等，我希望能夠藉著這個晚宴，向台灣人介紹日本清酒文化的魅力。」

這次晚宴不僅福井縣最具指標性的酒造統統入列，還包括福井縣名產海味腌魚、永平寺指定使用的米五味噌，以及紅喉、馬頭魚等高級魚種，也在菜單之列。甚至連飯後甜點，也特別選用福井縣名產羽二重麻糬餅，搭配使用黑龍酒粕的甘酒。

泉裕泰說：「我要特別推薦給喜歡喝酒的朋友，在主菜之後上的、使用福井縣名產鹽漬青背魚搭配昆布高湯的茶泡飯，很解酒。」

至於泉裕泰自己，都是怎麼享受日本酒的呢？最喜歡的日本酒造，又是哪一家？只見64歲的他笑著說：「我的醫生告訴我，不要喝太多酒。」所以他喝日本酒，多半在正式宴會場合，或者是回到日本時跟老友相聚，才有機會在居酒屋私下喝一杯。

關於最喜歡的日本酒造，他是這樣說的：「我是廣島人，理應說廣島的日本酒最好，廣島也有許多精彩的酒造。不過福井縣的酒造，我也都很喜歡，尤其我熟識福井縣的每一家酒造老闆，所以不能說哪一家最好，要請大家自己好好品嘗一下。」

福井縣4大酒造喝喝看

仁德天皇鍾愛：黑龍酒造

創立於1804年的黑龍酒造，是福井縣最具代表性的酒造之一，也傳聞是仁德天皇最鍾愛的日本酒造。當年仁德天皇與雅子皇后婚宴上的國宴酒所選用的酒款石田屋，就是出自黑龍酒造。在每年的全日本百大清酒評鑑中，黑龍酒造已連續數年名列前三名。

黑龍酒造這款大吟醸龍，在1975年時便以葡萄酒的熟成概念做為釀造方法，酒精濃度15％，精米步合40％，適合在攝氏7至12度飲用，纖細的味道有如綻放的花朵，酒的甘辛度呈現中庸，在甘甜與酸度之間平衡得宜，因此特別能夠在餐酒搭時展現食材的特性，特別適合海鮮類料理。

官邸主廚以柚香涼拌螢火小卷、自製汐海膽、黑烤大蔥沾米五味噌來搭配，與酒款激盪出象徵北陸春天到來的新鮮海味。

釀酒始自種米：一本義久保本店

創立於1902年、位於福井縣勝山市的一本義久保本店的品牌「一本義」，是從禪文「第一義諦」典故而來，意思是：「探求最高真理，參悟卓越智慧的至深境界。」因此一本義久保本店堅持「釀酒從種米開始」，與當地農戶簽約契作，共同打造五百萬石、山田錦、越之雫3種酒米。

一本義久保本店這款傳心純米大吟釀First Class，曾獲選全日空（ANA）國際線頭等艙用酒，以與奧越前農家契作、被稱為酒米之王的山田錦為原料，只留下中心30%的高精米，酒精濃度16至17％，適飲溫度為攝氏10至15度，一入口新鮮華麗的香氣，便在口中擴散開來，接著是濃醇的餘韻。

官邸主廚以風味更加濃郁的風乾高級魚種紅喉，以及用鹽、酒清洗過後，再以鹽麴醃漬的活甜蝦來對應，在味蕾上展現日式醇厚風情。

接待國賓用酒：加藤吉平商店

位於福井縣鯖江市的加藤吉平商店，創立於1860年，至今已傳承至第11代。1928年昭和天皇即位儀式所使用的酒款，就出自於加藤吉平商店：這是史上首次有非京畿地區出產的地方清酒，在登基大典上使用。

1963年時酒造將品牌統一為「梵」，全系列商品100%使用國產米；近幾年屢獲美國、加拿大大使館等在正式場合指名選用。在熟知日本酒的人士眼中，「梵」帶有「接待國家貴賓用的日本酒」之印象。

這款「夢正是夢」純米大吟釀，是加藤吉平商店的頂級酒款，花費5年時間於攝氏零下10度緩慢熟成，酒精濃度16至17％，精米步合35％，常溫或冷飲皆宜。

口感滑順，香氣深奧濃沈、花芳馥郁，後味像名刀一般俐落。官邸主廚以炙燒福井縣名產米糠醃漬青背魚壽司，以及永平寺風味胡麻豆腐來搭配，讓酒款更加甘美爽口。

評鑑會常勝軍：田邊酒造

創立於1899年的田邊酒造，位於被人們稱為「清流之町」的福井縣永平寺町，依山傍水、四季分明，使用境內最大的九頭流川所流出的伏流水釀酒，造就越前岬系列酒款，成為各種清酒評鑑會的常勝軍，甚至有連續4年奪得金賞的紀錄。

每年限量生產500瓶的田邊酒造越前岬長期熟成大吟釀「福福」，是將當年最好的酒醪裝在酒袋中，以袋吊式的萃取方式，小心翼翼地滴入酒瓶，並將原酒在低溫中儲存熟成3年以上，才大功告成。酒精濃度17％，精米步合40%，酒體充滿著飽滿細緻的果實香氣，一開瓶就能感受到長期熟成大吟釀的極致果香撲鼻而來，經過低溫貯藏陳釀所形成的果香味緩緩散發。

官邸主廚將去殼後的蟹肉，捲上沾過甜醋的胡瓜與蘿蔔，最能與「福福」清麗的果香互相呼應。口感輕柔、酥脆的主菜梅子鹽風味炸馬頭魚，也讓「福福」在酸與鹹的映襯下，更加甘甜誘人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「夢正是夢」純米大吟釀搭配福井縣名產米糠醃漬青背魚壽司，以及永平寺風味胡麻豆腐。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

傳心純米大吟釀First Class搭配風乾越前紅喉與麴漬北陸甜蝦。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「福福」搭配梅子鹽風味炸馬頭魚，以及越前蟹細捲蔬菜。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

福井縣位於日本本州中部地區西北部，山海環繞，物產豐饒，與當地日本酒形成完美搭配。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自黑龍酒造的大吟醸龍酒款，與海鮮類料理特別合拍。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。