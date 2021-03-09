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跟福井縣乾杯！日本駐台代表泉裕泰設宴 品飲清酒文化

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，帶來福井縣最高級的日本酒，跟台灣朋友分享。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，帶來福井縣最高級的日本酒，跟台灣朋友分享。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

對台灣平民美食如數家珍的日本駐台代表泉裕泰，於311東日本大地震10周年前夕，在官邸舉辦「食之國福井，以美酒乾杯in Taipei」活動，除了將福井縣美酒與美食推薦給台灣，也期許台日友情長長久久。

說著一口流利中文的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，跟台灣很有緣分。過去不但曾經出差台灣，台灣加入世界貿易組織（WTO）、日本政府給台灣民眾免簽待遇，都是他在日本外務省所推動的業務內容。

泉裕泰過去曾經派駐英國，也曾經擔任駐美公使、孟加拉大使，更五度派駐北京與上海，前後長達15年。這次雖然派駐台灣的時間至今不過短短一年多，泉裕泰卻已對台灣平民美食如數家珍，基隆廟口的湯圓、牛肉麵、台式滷白菜都是他的最愛。根據他的觀察：「台灣人跟日本人一樣，都是美食家，喜歡吃好吃的。」所以他這次特別在官邸舉辦晚宴，將福井縣的美酒與美食推薦給台灣：「我相信台灣人，一定會懂的。」

泉裕泰表示：「說到日本清酒，許多人都只在意喝的是不是吟釀、大吟釀，其實日本酒代表的是一種文化，不是只有酒本身、還包括酒器、酒杯，所搭配的食物等，我希望能夠藉著這個晚宴，向台灣人介紹日本清酒文化的魅力。」

這次晚宴不僅福井縣最具指標性的酒造統統入列，還包括福井縣名產海味腌魚、永平寺指定使用的米五味噌，以及紅喉、馬頭魚等高級魚種，也在菜單之列。甚至連飯後甜點，也特別選用福井縣名產羽二重麻糬餅，搭配使用黑龍酒粕的甘酒。

泉裕泰說：「我要特別推薦給喜歡喝酒的朋友，在主菜之後上的、使用福井縣名產鹽漬青背魚搭配昆布高湯的茶泡飯，很解酒。」

至於泉裕泰自己，都是怎麼享受日本酒的呢？最喜歡的日本酒造，又是哪一家？只見64歲的他笑著說：「我的醫生告訴我，不要喝太多酒。」所以他喝日本酒，多半在正式宴會場合，或者是回到日本時跟老友相聚，才有機會在居酒屋私下喝一杯。

關於最喜歡的日本酒造，他是這樣說的：「我是廣島人，理應說廣島的日本酒最好，廣島也有許多精彩的酒造。不過福井縣的酒造，我也都很喜歡，尤其我熟識福井縣的每一家酒造老闆，所以不能說哪一家最好，要請大家自己好好品嘗一下。」

福井縣4大酒造喝喝看

仁德天皇鍾愛：黑龍酒造

創立於1804年的黑龍酒造，是福井縣最具代表性的酒造之一，也傳聞是仁德天皇最鍾愛的日本酒造。當年仁德天皇與雅子皇后婚宴上的國宴酒所選用的酒款石田屋，就是出自黑龍酒造。在每年的全日本百大清酒評鑑中，黑龍酒造已連續數年名列前三名。

黑龍酒造這款大吟醸龍，在1975年時便以葡萄酒的熟成概念做為釀造方法，酒精濃度15％，精米步合40％，適合在攝氏7至12度飲用，纖細的味道有如綻放的花朵，酒的甘辛度呈現中庸，在甘甜與酸度之間平衡得宜，因此特別能夠在餐酒搭時展現食材的特性，特別適合海鮮類料理。

官邸主廚以柚香涼拌螢火小卷、自製汐海膽、黑烤大蔥沾米五味噌來搭配，與酒款激盪出象徵北陸春天到來的新鮮海味。

釀酒始自種米：一本義久保本店

創立於1902年、位於福井縣勝山市的一本義久保本店的品牌「一本義」，是從禪文「第一義諦」典故而來，意思是：「探求最高真理，參悟卓越智慧的至深境界。」因此一本義久保本店堅持「釀酒從種米開始」，與當地農戶簽約契作，共同打造五百萬石、山田錦、越之雫3種酒米。

一本義久保本店這款傳心純米大吟釀First Class，曾獲選全日空（ANA）國際線頭等艙用酒，以與奧越前農家契作、被稱為酒米之王的山田錦為原料，只留下中心30%的高精米，酒精濃度16至17％，適飲溫度為攝氏10至15度，一入口新鮮華麗的香氣，便在口中擴散開來，接著是濃醇的餘韻。

官邸主廚以風味更加濃郁的風乾高級魚種紅喉，以及用鹽、酒清洗過後，再以鹽麴醃漬的活甜蝦來對應，在味蕾上展現日式醇厚風情。

接待國賓用酒：加藤吉平商店

位於福井縣鯖江市的加藤吉平商店，創立於1860年，至今已傳承至第11代。1928年昭和天皇即位儀式所使用的酒款，就出自於加藤吉平商店：這是史上首次有非京畿地區出產的地方清酒，在登基大典上使用。

1963年時酒造將品牌統一為「梵」，全系列商品100%使用國產米；近幾年屢獲美國、加拿大大使館等在正式場合指名選用。在熟知日本酒的人士眼中，「梵」帶有「接待國家貴賓用的日本酒」之印象。

這款「夢正是夢」純米大吟釀，是加藤吉平商店的頂級酒款，花費5年時間於攝氏零下10度緩慢熟成，酒精濃度16至17％，精米步合35％，常溫或冷飲皆宜。

口感滑順，香氣深奧濃沈、花芳馥郁，後味像名刀一般俐落。官邸主廚以炙燒福井縣名產米糠醃漬青背魚壽司，以及永平寺風味胡麻豆腐來搭配，讓酒款更加甘美爽口。

評鑑會常勝軍：田邊酒造

創立於1899年的田邊酒造，位於被人們稱為「清流之町」的福井縣永平寺町，依山傍水、四季分明，使用境內最大的九頭流川所流出的伏流水釀酒，造就越前岬系列酒款，成為各種清酒評鑑會的常勝軍，甚至有連續4年奪得金賞的紀錄。

每年限量生產500瓶的田邊酒造越前岬長期熟成大吟釀「福福」，是將當年最好的酒醪裝在酒袋中，以袋吊式的萃取方式，小心翼翼地滴入酒瓶，並將原酒在低溫中儲存熟成3年以上，才大功告成。酒精濃度17％，精米步合40%，酒體充滿著飽滿細緻的果實香氣，一開瓶就能感受到長期熟成大吟釀的極致果香撲鼻而來，經過低溫貯藏陳釀所形成的果香味緩緩散發。

官邸主廚將去殼後的蟹肉，捲上沾過甜醋的胡瓜與蘿蔔，最能與「福福」清麗的果香互相呼應。口感輕柔、酥脆的主菜梅子鹽風味炸馬頭魚，也讓「福福」在酸與鹹的映襯下，更加甘甜誘人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「夢正是夢」純米大吟釀搭配福井縣名產米糠醃漬青背魚壽司，以及永平寺風味胡麻豆腐。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「夢正是夢」純米大吟釀搭配福井縣名產米糠醃漬青背魚壽司，以及永平寺風味胡麻豆腐。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傳心純米大吟釀First Class搭配風乾越前紅喉與麴漬北陸甜蝦。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傳心純米大吟釀First Class搭配風乾越前紅喉與麴漬北陸甜蝦。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「福福」搭配梅子鹽風味炸馬頭魚，以及越前蟹細捲蔬菜。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「福福」搭配梅子鹽風味炸馬頭魚，以及越前蟹細捲蔬菜。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
福井縣位於日本本州中部地區西北部，山海環繞，物產豐饒，與當地日本酒形成完美搭配。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
福井縣位於日本本州中部地區西北部，山海環繞，物產豐饒，與當地日本酒形成完美搭配。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自黑龍酒造的大吟醸龍酒款，與海鮮類料理特別合拍。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自黑龍酒造的大吟醸龍酒款，與海鮮類料理特別合拍。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
甜點以福井縣名產羽二重麻糬餅，搭配甘酒。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
甜點以福井縣名產羽二重麻糬餅，搭配甘酒。記者胡經周／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本台灣交流協會 酒精

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