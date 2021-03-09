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旅遊解禁最想衝哪裡？近5成選日本「2022雪季」6折開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
卡位2022雪季，業者推出超早鳥開賣食宿最低6折起。圖／Club Med提供
卡位2022雪季，業者推出超早鳥開賣食宿最低6折起。圖／Club Med提供

隨著疫情趨緩、各國疫苗陸續開打，疫情指揮中心指揮官陳時中日前樂觀表示「明年春節可以期待出國旅遊」，重燃大眾渴望旅遊的心情。全包式假期品牌Club Med日前針對25~55歲國人舉辦「後疫情時代旅遊意向調查」，結果顯示，有近6成的民眾表示在疫情趨緩且邊境解封後、考慮12個月內進行海外旅遊，甚至有近7成國人願意在疫情過後的首次海外旅遊，提高10%以上的預算花費。

此外，解禁後最想飛哪裡？有近5成的民眾選擇「日本」。

Club Med旗下三間亞洲滑雪度假村 「日本北海道TOMAMU度假村」、「中國北大壺度假村」與「中國亞布力度假村」，2021年雪季已超過萬人預訂。為迎接後疫情時代的旅遊潮，業者也推出「卡位2022雪季」專案，超早鳥開賣食宿最低6折起，同時Club Med的安心預訂政策也有「最長13個月改期彈性」。

根據調查，近4成的民眾認為海外旅遊無可取代，近6成(57.6%)國人有意願在全球疫情解封後的12個月內進行低風險海外旅遊，其中佔近半數為「已婚有小孩」族群。「日本」(47.5%)則是疫後最有意願旅遊的國家第一名。調查也進一步發現，過往國人海外旅遊的預算約落在3~5萬，有近7成國人願意在疫情後提高10%以上的海外旅遊預算。

Club Med台灣總經理劉育慧表示，以目前亞太區滑雪旅客結構而言，近7成滑雪客為25~38歲千禧世代，超過9成以家庭為主。因此，2022年雪季Club Med將針對日本北海道TOMAMU、SAHORO，中國北大壺、亞布力滑雪度假村同步推出超早鳥6折起優惠，只要補10%價差即可升等麗緻房，現省萬元；限時私人滑雪課程也有8折優惠。

日本是國人最愛旅遊的國家，滑雪愛好者已迫不及待搶先預訂。圖／Club Med提供
日本是國人最愛旅遊的國家，滑雪愛好者已迫不及待搶先預訂。圖／Club Med提供

疫情 日本 北海道

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