亞洲首款三次蒸餾威士忌 印度雅沐特Triparva正式登台

亞洲首款三次蒸餾威士忌誕生！來自印度的雅沐特（AMRUT）正式發行三次蒸餾（Triparva）限量單一麥芽威士忌，首批全球限量5,400瓶，台灣限量240瓶，即日起正式上市。

雅沐特酒廠創立之初設定使用一對寬頸洋蔥式（Onion）蒸餾器進行蒸餾，而後為了體現酒廠更均衡細緻的風味，購入了第三支造型為燈罩頸燈籠式（Lantern）蒸餾器。雖然目前酒廠已固定使用一對蒸餾器（寬頸初餾＋燈罩頸再餾）生產，但這段獨特的沿革史，促成了製作三次蒸餾商品的想法。

雅沐特酒廠首席蒸餾師Mr. Ashok表示:「Triparva（三次蒸餾）的成功為我們再次寫下全新的里程碑。我們非常自豪，雅沐特商品的深度和多樣性，是無與倫比的。」