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亞洲首款三次蒸餾威士忌 印度雅沐特Triparva正式登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
雅沐特舊酒廠蒸餾器。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特舊酒廠蒸餾器。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

亞洲首款三次蒸餾威士忌誕生！來自印度的雅沐特（AMRUT）正式發行三次蒸餾（Triparva）限量單一麥芽威士忌，首批全球限量5,400瓶，台灣限量240瓶，即日起正式上市。

雅沐特酒廠創立之初設定使用一對寬頸洋蔥式（Onion）蒸餾器進行蒸餾，而後為了體現酒廠更均衡細緻的風味，購入了第三支造型為燈罩頸燈籠式（Lantern）蒸餾器。雖然目前酒廠已固定使用一對蒸餾器（寬頸初餾＋燈罩頸再餾）生產，但這段獨特的沿革史，促成了製作三次蒸餾商品的想法。

雅沐特酒廠首席蒸餾師Mr. Ashok表示:「Triparva（三次蒸餾）的成功為我們再次寫下全新的里程碑。我們非常自豪，雅沐特商品的深度和多樣性，是無與倫比的。」

三次蒸餾酒款細緻清爽的風格，在雅沐特原廠特色中帶來更多蜜桃與柑橘的香氣。具有海鹽焦糖與椰香蛋糕香氣，伴隨蜜桃跟哈密瓜的氣息，而後飄出甜橙的氣味輔以淡淡的香草香。口感細緻優雅，蜂蜜與香草的氣息綿延，最後帶出雅沐特典型的辛香料風格，是雅沐特2021年最受注目的明星商品。

雅沐特新酒廠蒸餾器。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特新酒廠蒸餾器。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠發行Triparva，是亞洲首款三次蒸餾威士忌。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠發行Triparva，是亞洲首款三次蒸餾威士忌。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠發行Triparva，台灣限量240瓶，建議售價4,000元。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠發行Triparva，台灣限量240瓶，建議售價4,000元。圖／豪邁國際提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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