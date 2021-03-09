全台首家「巧虎夢想樂園」這三種身分享「8折」優惠

國泰飯店觀光事業旗下全台首家的「巧虎夢想樂園」，即日起至3月31日推出不限時、一票暢玩外，平假日12歲以下孩童票原價750元起，凡COZZI Blu和逸飯店桃園館房客、AMAZZING CLUB會員，或是持桃園市民卡，皆可享兒童票8折優惠。此外，家長陪同票平假日每位150元，營業時間同步調整為10:00~17:30。

以探索海洋為主題的「巧虎夢想樂園」，是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。邀請騎士堡團隊共同研發、規劃不同的劇場活動，即日起至3月31日最受歡迎的「海洋派對秀」將推出新的巧虎唱跳歌曲，敘述巧虎到森林找動物好朋友們，有跑步飛快的斑馬、圓滾滾的大貓熊、帥氣的大獅子及超卡哇伊的無尾熊，一起開派對。

除了跟著巧虎一起唱跳外，樂園的「故事船長」也推出3月限定新故事「小螃蟹真勇敢」。描述膽小的小螃蟹想送媽媽生日禮物，隔壁鄰居的小魚姐姐建議他到海的對岸尋找稀有的珍珠，過程路途非常遙遠，小螃蟹要如何克服困難、變勇敢？將透過故事，帶著孩童們探索、啟發勇敢冒險的心。

樂園裡也有許多遊樂設施及互動體驗遊戲，像是「琪琪夢想體驗城」可到各種店舖體驗職業角色扮演；「巧虎繽紛大球池」有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目；「妙妙未來實驗室」有先進的科技設施，其中魔法實驗室的互動式螢幕有多種親子小遊戲。「桃樂比互動遊戲區」可看到正被大鯊魚攻擊的小藍鯨等。