黃宗辰職人麵包／日式鹽可頌、日式炸醬蛋燒

這兩款美味的麵包：鹽可頌與炸醬蛋燒，有日式麵包的精巧細緻與蓬鬆輕軟，現烤的香氣讓人難以抗拒，藏著麵包達人的巧思與細膩，熱愛烘培的你快來「偷師」一下吧！。

【日式鹽可頌】

由上朝下捲起，做成可頌形狀。圖／上優文化 提供

● 烘培（產品）數據

鹽可頌主麵團

分隔滾圓：麵團50g

中間發酵：30分鐘(溫度30℃/濕度85%)

整形發酵：每個一條10g有鹽奶油

最後發酵：50分鐘(溫度30℃/濕度85%)

裝飾烤焙：噴水，撒上少許鹽之花，入爐後在爐內噴約3秒水氣，上火220℃/下火220℃，12~13分鐘。

● 步驟說明：

攪拌基發：麵團完成攪拌、基本發酵動作。

分隔滾圓：分割麵團，滾圓，間距相等排入不沾烤盤。

註：麵團需避免重複切割(會破壞麵筋)，建議以井字分割。

中間發酵：將麵團送入發酵箱發酵。

整形發酵：

1. 麵團用手搓成水滴狀，從中心往前擀。

2. 一手拉著麵團後端，一手擀長，擀成長條形，翻面。

3. 在最寬處放上一條預切好的10g有鹽奶油，由上朝下捲起，做成可頌形狀。

最後發酵：間距相等放上不沾烤盤，參考【數據】送入發酵箱發酵。

裝飾烤焙：噴水，撒上少許鹽之花，送入預熱好的烤箱，入爐後在爐內噴約3秒水氣，參考【數據】烘烤。

註：烘烤的溫度、時間僅供參考，需依烤箱不同微調數據。

【日式炸醬蛋燒】

日式炸醬蛋燒用料豐富。圖／上優文化 提供

● 烘培（產品）數據

日式菓子主麵團

分隔滾圓：麵團50g

中間發酵：40分鐘(溫度30℃/濕度85%)

整形發酵：鋪炸醬蛋餡30g

最後發酵：40分鐘(溫度30℃/濕度85%)

裝飾烤焙：鋪3片水煮蛋片，擠沙拉醬，上火220℃/下火200℃，10分鐘(出爐前1~2分鐘取出烤盤，鋪上起司片)，烤好後撒上少許蔥花。

● 炸醬蛋餡作法

水煮蛋 300g

維力炸醬 50g

沙拉醬 20~30g

作法:

1. 雞蛋洗淨，放入沸水中煮至熟透。

2. 撈起放涼剝殼，水煮蛋壓碎。

3. 加入維力炸醬拌勻，再加入沙拉醬拌勻。

註：另外煮幾顆水煮蛋，剝殼切片備用。

日式炸醬蛋燒。圖／上優文化 提供

● 步驟說明：

攪拌基發：麵團完成攪拌、基本發酵動作、翻麵動作。

分隔滾圓：分割麵團，滾圓，間距相等排入不沾烤盤。

註：麵團需避免重複切割(會破壞麵筋)，建議以井字分割。

中間發酵：將麵團送入發酵箱發酵。

整形發酵：重新滾圓麵糰，輕輕拍開，以擀麵棍擀開，鋪炸醬蛋餡30g

最後發酵：間距相等放上不沾烤盤，參考【數據】送入發酵箱發酵。

裝飾烤焙：

1. 鋪3片水煮蛋片，擠沙拉醬，送入預熱好的烤箱，參考【數據】烘烤。

2. 出爐前1~2分鐘取出烤盤，鋪上起司片，再送回烤箱烘烤。

3. 完成出爐，撒上少許蔥花。

【文章整理摘自《黃宗辰職人日誌麵包書》部分內文、作者：黃宗辰、圖文提供：上優文化】