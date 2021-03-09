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萌翻！「樂天小熊餅乾悠遊卡組」家樂福獨賣被秒殺 17日限量再開賣
原本就很可愛的東西縮成迷你大小，可愛程度反而會加倍！樂天小熊餅乾這次也變身造型悠遊卡，擁有經典的六角綠色盒裝，以餅乾禮盒的方式獨家在家樂福上架，卻還沒公告就被秒殺，家樂福緊急公告將加量生產，3月17日限量再開賣。
這次於家樂福獨家推出的「樂天小熊餅乾悠遊卡組」，禮盒內含4袋草莓與經典巧克力口味的樂天小熊餅乾，以及超Q的迷你小熊餅乾造型悠遊卡，禮盒售價399元。預定將於3月17日早上10點再於量販店門市開賣，限家樂福會員購買，每人限購1盒，數量有限，售完為止。
另外，3月18日早上10點則另外開放家樂福線上購物預購館訂購，限量9,000盒，同樣家樂福會員專屬（每個帳號限購1盒），預計6月底前通知已訂購成功的會員到店取貨（取貨分店限量販店）。
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