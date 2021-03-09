萌翻！「樂天小熊餅乾悠遊卡組」家樂福獨賣被秒殺 17日限量再開賣

你知道不用出國，就可以欣賞到精彩的外百老匯嗎？《I Love you , You’re Perfect, Now Change》是紐約外百老匯史上第二名長壽的劇碼，簡稱「LPC」，堪稱是《六人行》、《慾望城市》的音樂劇版，現在PLAY GROUD南村劇場就可以近距離欣賞表演。自2月26日開始，連續演出5週共33場，甫進入第二週已傳出完售的捷報！

2021-03-09 13:38