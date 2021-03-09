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3月14日白色情人節 全台慕軒、和逸飯店「用餐買1送1」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，白色情人節期間限定、周一至五晚間每人原價1980元+10%的晚間海陸精選主餐「買1送1」。圖／國泰飯店觀光事業提供
慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，白色情人節期間限定、周一至五晚間每人原價1980元+10%的晚間海陸精選主餐「買1送1」。圖／國泰飯店觀光事業提供

錯過西洋情人節？沒關係，接下來還有「白色情人節」即將到來，飯店、餐飲業者再推一波情人餐與粉紅浪漫的各式甜點，特色是「期間限定」。

「白色情人節」源於日本，訂於3月14日。通常想要告白的女生會在情人節（2月14日）送禮給心儀的對象，而收禮的一方，則會在3月14日回禮並告知女方自己的心意。延伸到亞洲各國，則成了「另一個情人節」，免不了大餐、甜點與禮物，自然也帶來浪漫商機。

國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員即起至3月14日可獨享全台慕軒、和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、COZZI Blu桃園館、台南西門館) 用餐「買1送1」專屬優惠；和逸高雄中山館則擴大至3月底，不分會員皆享指定「海陸主餐55折」起。和逸台南西門館3月14日下午還有一場「花現情人節」花藝課+雙人主題下午茶體驗，優惠每組1,199元。

台北美福即起至14日於GMT義大利餐廳推出「我擁有你」雙人套餐，每套5,760元+10%，期間同步推出住房優惠，含情人節套餐每晚8,999元起。Moment café & bakery也在3月31日前推出兩款白色情人節限定甜點，主打草莓酸甜滋味的「白色戀人」與「莓好芙蓮」，每款320元+10%。

可收攬雙北高空美景的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，主廚王鐘賢首度在3月14日設計「白色情人節花漾晚餐」，雙人套餐3,344元，以「花園之春」的概念，結合當令食材、中西烹技，打造花團錦簇般的海陸料理。

手搖飲品牌珍煮丹則與人氣法式甜點品牌SEASON Artisan Pâtissier，首度跨界打造「感官花園」，將手搖飲搖身變成精緻法式甜點。SEASON創意總監洪守成，將經典黑糖及泰泰鮮奶茶濃縮於法式甜點達克瓦茲中，喝之前輕敲表層焦糖，薄脆焦糖與濃鮮奶茶交融，就像在吃焦糖烤布蕾般滑順口感，入口帶有綜合莓果清新酸甜，尾韻口齒間藏有淡淡紫羅蘭花香。售價80元，珍煮丹北北基門市限定販售，即起至3月31日限定快閃。

若單純考慮送禮，GODIVA推出三款草莓巧克力，即起至3月14日購買指定情人節心形禮盒可享9折優惠。其中，「手製草莓巧克力」以巧克力包裹著新鮮草莓，芳香縈繞唇齒間，滋味鮮美；3月12日至14日於限定門市販售。

Asia 49於3月14日推出白色情人節限定晚餐。圖／Asia 49提供
Asia 49於3月14日推出白色情人節限定晚餐。圖／Asia 49提供
「感官花園」將手搖飲搖身變成精緻法式甜點。圖／珍煮丹提供
「感官花園」將手搖飲搖身變成精緻法式甜點。圖／珍煮丹提供
金裝心型巧克力禮盒12顆裝1,370元。圖／GODIVA提供
金裝心型巧克力禮盒12顆裝1,370元。圖／GODIVA提供
台北美福大飯店白色情人月限定甜點─白色戀人、莓好芙蓮。圖／台北美福提供
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情人節 甜點

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