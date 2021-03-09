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極速空拍就像玩電動 DJI推出沉浸式飛行無人機DJI FPV

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
DJI FPV設有3種飛行模式，可透過標配遙控器快速切換。圖／DJI提供
DJI FPV設有3種飛行模式，可透過標配遙控器快速切換。圖／DJI提供

消費級空拍機進入全新操控境界！DJI推出全新沉浸式飛行無人機 DJI FPV，以「第一人稱視角」操控的方式改寫了大眾對無人機飛行的想像，「飛」與「看」同步，就像身處駕駛艙一樣，握著FPV穿越搖桿，立即化身為飛行員。

DJI FPV飛行器機身採用符合空氣動力學的流線型設計，搭配的飛行眼鏡可實況傳輸1080p、150度超廣視角畫面，帶來身歷其境的沉浸式操控感。DJI FPV設有3種飛行模式，可透過標配遙控器快速切換，讓使用者就快速掌握基礎飛行技巧，另有進階手動模式M擋專為追求極致的飛手而設計，支援使用者自訂多項參數，新手和行家都能找到適合自己的飛行模式。

DJI FPV配備前視和下視感知系統等多項飛行輔助功能，在訊號失聯情況下可啟動自動返航；普通模式下具備障礙物感應能力並能完成有效減速，最大程度避免事故損壞；遇到突發狀況時，按下急停按鍵，飛行器會減速並做到懸空停留，有效避免飛行意外發生。

而可另外加購的全新FPV穿越搖桿，提供更簡單直覺的操控方式，手部動作即能控制飛行器，將擋位切換、一鍵煞停和鏡頭俯仰等多項功能融合為一，輕輕轉動手腕就能完成精彩飛行動作，提供使用者更安全的飛行方式。

DJI同時也推出模擬飛行App，方便使用者在室內練習飛行技巧，內建多種仿真場景，戴上飛行眼鏡就能獲得與真實飛行一致的操控回饋。DJI FPV也提供「觀眾模式」，當觀眾與飛手選擇相同頻道後，連接手機與飛行眼鏡就能即時收看飛行畫面，體驗飛行快感。

DJI FPV COMBO建議售價37,600元，整套含有飛行器、遙控器、飛行眼鏡V2、1顆智能飛行電池、2對槳葉等配件。圖／DJI提供
DJI FPV COMBO建議售價37,600元，整套含有飛行器、遙控器、飛行眼鏡V2、1顆智能飛行電池、2對槳葉等配件。圖／DJI提供
DJI FPV以第一人稱視角操控方式改寫了大眾對無人機飛行的想像。圖／聯強國際提供
DJI FPV以第一人稱視角操控方式改寫了大眾對無人機飛行的想像。圖／聯強國際提供
DJI FPV可另加購穿越式搖桿，增添操控樂趣，售價4,550元。圖／DJI提供
DJI FPV可另加購穿越式搖桿，增添操控樂趣，售價4,550元。圖／DJI提供

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