聽新聞
test
0:00 / 0:00
Palladium奶茶色鬆餅鞋上市、Dr. Martens再攜手三麗鷗
以軍靴聞名的Palladium在古都台南開設全新據點的同時，還首發了品牌新PALLA ACE鞋款，提供人氣奶茶色以及蜂蜜芥末色選購，讓消費者驚豔。硬派風格見長的Dr. Martens則再度與三麗鷗（Sanrio）旗下卡通人物聯手，包括酷企鵝、布丁狗、大眼蛙、美樂蒂與雙星仙子KiKiLaLa等，都成為了靴款的主角。
看好市場潛力，因此Palladium把新的PALLA ACE鞋選擇在台南做首發，因為中底上有著像是華夫餅的格紋裝飾，被暱稱為「鬆餅鞋」，與巧妙呼應台南素來有著「美食之都」的封號。全新的PALLA ACE鞋打破了Palladium向來給人只做軍靴的印象，外型以帆布鞋為基底，將經典中底的鑽石菱紋放大，並搭配側踝低筒剪裁鞋身，加上特殊鞋頭設計，能修飾腳型。採用eco-ortholite鞋墊，具有吸濕排汗的效果，提升穿著舒適性。首發配色，分別在新光三越台南中山店販售奶茶色，台南西門店推出蜂蜜芥末色，與台南特色也十分對味。
去年，Dr. Martens就曾與三麗鷗的台柱Hello Kitty合作，創造話題靴款。今年，雙品牌再度循著相同模式，再推出聯名系列，不同的是包括了酷企鵝、布丁狗、大眼蛙、美樂蒂與雙星仙子等，都成為了新靴款了主角之一。此次一共推出三款，並以「Hello Kitty and Friends」為概念來設計，因此像是1460八孔馬汀靴上，就能看到招牌的紅色蝴蝶結，並搭配紅、白兩套寬版鞋帶，鞋面的車線由綠、黃、粉紅呈現。而1461三孔鞋，搭配紅、黑兩套鞋帶，鞋面由滿版的三麗鷗家族角色塗鴉打底，瞬間讓人感受到可愛氣氛，迫不及待想擁有。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言