Palladium奶茶色鬆餅鞋上市、Dr. Martens再攜手三麗鷗

以軍靴聞名的Palladium在古都台南開設全新據點的同時，還首發了品牌新PALLA ACE鞋款，提供人氣奶茶色以及蜂蜜芥末色選購，讓消費者驚豔。硬派風格見長的Dr. Martens則再度與三麗鷗（Sanrio）旗下卡通人物聯手，包括酷企鵝、布丁狗、大眼蛙、美樂蒂與雙星仙子KiKiLaLa等，都成為了靴款的主角。

看好市場潛力，因此Palladium把新的PALLA ACE鞋選擇在台南做首發，因為中底上有著像是華夫餅的格紋裝飾，被暱稱為「鬆餅鞋」，與巧妙呼應台南素來有著「美食之都」的封號。全新的PALLA ACE鞋打破了Palladium向來給人只做軍靴的印象，外型以帆布鞋為基底，將經典中底的鑽石菱紋放大，並搭配側踝低筒剪裁鞋身，加上特殊鞋頭設計，能修飾腳型。採用eco-ortholite鞋墊，具有吸濕排汗的效果，提升穿著舒適性。首發配色，分別在新光三越台南中山店販售奶茶色，台南西門店推出蜂蜜芥末色，與台南特色也十分對味。