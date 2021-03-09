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Palladium奶茶色鬆餅鞋上市、Dr. Martens再攜手三麗鷗

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Dr. Martens三麗鷗聯名系列1461三孔鞋6,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens三麗鷗聯名系列1461三孔鞋6,280元。圖／Dr. Martens提供

以軍靴聞名的Palladium在古都台南開設全新據點的同時，還首發了品牌新PALLA ACE鞋款，提供人氣奶茶色以及蜂蜜芥末色選購，讓消費者驚豔。硬派風格見長的Dr. Martens則再度與三麗鷗（Sanrio）旗下卡通人物聯手，包括酷企鵝、布丁狗、大眼蛙、美樂蒂與雙星仙子KiKiLaLa等，都成為了靴款的主角。

看好市場潛力，因此Palladium把新的PALLA ACE鞋選擇在台南做首發，因為中底上有著像是華夫餅的格紋裝飾，被暱稱為「鬆餅鞋」，與巧妙呼應台南素來有著「美食之都」的封號。全新的PALLA ACE鞋打破了Palladium向來給人只做軍靴的印象，外型以帆布鞋為基底，將經典中底的鑽石菱紋放大，並搭配側踝低筒剪裁鞋身，加上特殊鞋頭設計，能修飾腳型。採用eco-ortholite鞋墊，具有吸濕排汗的效果，提升穿著舒適性。首發配色，分別在新光三越台南中山店販售奶茶色，台南西門店推出蜂蜜芥末色，與台南特色也十分對味。

去年，Dr. Martens就曾與三麗鷗的台柱Hello Kitty合作，創造話題靴款。今年，雙品牌再度循著相同模式，再推出聯名系列，不同的是包括了酷企鵝、布丁狗、大眼蛙、美樂蒂與雙星仙子等，都成為了新靴款了主角之一。此次一共推出三款，並以「Hello Kitty and Friends」為概念來設計，因此像是1460八孔馬汀靴上，就能看到招牌的紅色蝴蝶結，並搭配紅、白兩套寬版鞋帶，鞋面的車線由綠、黃、粉紅呈現。而1461三孔鞋，搭配紅、黑兩套鞋帶，鞋面由滿版的三麗鷗家族角色塗鴉打底，瞬間讓人感受到可愛氣氛，迫不及待想擁有。

Palladium PALLA ACE鞋2,280元。圖／Palladium提供
Palladium PALLA ACE鞋2,280元。圖／Palladium提供
Dr. Martens三麗鷗聯名系列1460八孔馬汀靴7,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens三麗鷗聯名系列1460八孔馬汀靴7,280元。圖／Dr. Martens提供
為了上市全新PALLA ACE鞋，Palladium邀請知名Youtuber演繹。圖／Palladium提供
為了上市全新PALLA ACE鞋，Palladium邀請知名Youtuber演繹。圖／Palladium提供
Dr. Martens三麗鷗聯名系列厚底JADON靴8,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens三麗鷗聯名系列厚底JADON靴8,680元。圖／Dr. Martens提供
Palladium看好台南市場潛力，重新佈局了的銷售據點。圖／Palladium提供
Palladium看好台南市場潛力，重新佈局了的銷售據點。圖／Palladium提供
Palladium PALLA ACE鞋2,280元。圖／Palladium提供
Palladium PALLA ACE鞋2,280元。圖／Palladium提供

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