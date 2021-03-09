聽新聞
test
0:00 / 0:00
「明星養老院」 高雄首演瘋狂完售 台中台北進化版熱賣中
舞台劇《明星養老院》，2020年底在高雄至德堂成功首演，票房完售。原班人馬四月將展開台中台北巡演，王偉忠8日帶領演員方文琳、泰國網紅娘娘一同到台中分享舞台劇製作趣事與演出精彩片段。主角之一的方文琳表示，過去一直不敢跨出舞台劇這一步，這次大膽點頭，沒想到在高雄首演前夕，壓力大到她打電話給監製王偉忠求救，講著講著還大哭一場。
《明星養老院》將在4月2、3日於臺中國家歌劇院，以及8月20、21、22日於台北國父紀念館盛大演出，其中台中場票券已經接近九成。方文琳談起首度演出的心路歷程說「我過去一直不敢演，但這次想滿足自己，也給支持我的歌迷們一個交代。」面對不能NG重來的舞台劇，她一度最擔心自己在台上忘詞，壓力大到高雄首演的前一晚打給王偉忠哭訴自己仍唱不完美，偉忠哥說「人生本來就是一段不完美的路，妳就實實在在地唱一首人生的歌。」讓她放手一搏。
《明星養老院》的靈感來自王偉忠數十年與明星相處的閱歷和觀察，邁入熟年的他思考：人該如何學習老？他說「其實每個人年輕的時候，都是自己年老時候的明星。年長者也希望有人聽他們說說過往的成就，把他們當明星對待。」
《明星養老院》超強卡司包括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君等，描述一群曾紅極一時的資深明星們共居於「明星養老院」，以輕鬆幽默的手法，探討熟世代如何面對人生下半場，劇中也精心編排一首首膾炙人口歌曲，如《愛神》、《如果能夠》、《飛向你飛向我》等。購票請上 udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言