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「明星養老院」 高雄首演瘋狂完售 台中台北進化版熱賣中

聯合新聞網 / 聯合數位文創
《明星養老院》台中記者會(左至右)監製王偉忠、演員方文琳、娘娘。圖／金星文創提供
《明星養老院》台中記者會(左至右)監製王偉忠、演員方文琳、娘娘。圖／金星文創提供

舞台劇《明星養老院》，2020年底在高雄至德堂成功首演，票房完售。原班人馬四月將展開台中台北巡演，王偉忠8日帶領演員方文琳、泰國網紅娘娘一同到台中分享舞台劇製作趣事與演出精彩片段。主角之一的方文琳表示，過去一直不敢跨出舞台劇這一步，這次大膽點頭，沒想到在高雄首演前夕，壓力大到她打電話給監製王偉忠求救，講著講著還大哭一場。

《明星養老院》台中記者會(左至右)監製王偉忠、演員方文琳、娘娘。圖／金星文創提供
《明星養老院》台中記者會(左至右)監製王偉忠、演員方文琳、娘娘。圖／金星文創提供

《明星養老院》將在4月2、3日於臺中國家歌劇院，以及8月20、21、22日於台北國父紀念館盛大演出，其中台中場票券已經接近九成。方文琳談起首度演出的心路歷程說「我過去一直不敢演，但這次想滿足自己，也給支持我的歌迷們一個交代。」面對不能NG重來的舞台劇，她一度最擔心自己在台上忘詞，壓力大到高雄首演的前一晚打給王偉忠哭訴自己仍唱不完美，偉忠哥說「人生本來就是一段不完美的路，妳就實實在在地唱一首人生的歌。」讓她放手一搏。

《明星養老院》的靈感來自王偉忠數十年與明星相處的閱歷和觀察，邁入熟年的他思考：人該如何學習老？他說「其實每個人年輕的時候，都是自己年老時候的明星。年長者也希望有人聽他們說說過往的成就，把他們當明星對待。」

《明星養老院》超強卡司包括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君等，描述一群曾紅極一時的資深明星們共居於「明星養老院」，以輕鬆幽默的手法，探討熟世代如何面對人生下半場，劇中也精心編排一首首膾炙人口歌曲，如《愛神》、《如果能夠》、《飛向你飛向我》等。購票請上 udn售票網

國家歌劇院 紀念館

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