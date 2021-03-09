聽新聞
test
0:00 / 0:00
現省40元！燒肉LIKE「未來肉」首度開烤 脂肪只有一半
因應健康飲食的風潮，來自東京、標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，繼去年在日本推出以大豆蛋白製成的未來肉食材「NEXT牛五花」後，將於3月12日起首度於台北京站店推出「NEXT牛五花」，成為全台首間販售未來肉的燒肉店。為慶祝新品登台，還可享現省20～40元的限時優惠。
自日本東京起家的燒肉LIKE，最大的特色就是藉由個人化的烤爐、餐點設計，打造出可以一人獨享的燒肉料理，在日本已有53間分店。2019年，燒肉LIKE正式登台，打造首間海外門市，目前全台已經有4間分店。
「未來肉」則是以大豆蛋白質所打造的植物性肉品，不僅保有肉類的口感與香氣，更標榜蛋白質為肉類的2倍、脂肪含量僅有一半，是近年新興的新型態食材。2020年，燒肉LIKE在日本首度與NEXT MEATS合作，發表未來燒肉「NEXT 牛五花」，今年也將NEXT牛五花導入台灣，成為海外販售首站，也是台灣首間販售未來肉的燒肉店。
「NEXT牛五花」將於3月12日至4月30日期間，以單品加點的形式，限時於台北京站店獨家販售。為了慶祝未來燒肉首次登台，原價110元的「NEXT牛五花 50g」，優惠價90元；「NEXT牛五花 100g」原價180元，優惠價140元，讓民眾輕鬆嘗鮮。*
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言