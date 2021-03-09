一秒穿越到紐約！南村劇場引進外百老匯《LPC》好評完售

你知道不用出國，就可以欣賞到精彩的外百老匯嗎？《I Love you , You’re Perfect, Now Change》是紐約外百老匯史上第二名長壽的劇碼，簡稱「LPC」，堪稱是《六人行》、《慾望城市》的音樂劇版，現在PLAY GROUD南村劇場就可以近距離欣賞表演。自2月26日開始，連續演出5週共33場，甫進入第二週已傳出完售的捷報！

「戀人啊！帶著喜悅勇往直前吧！找到一個你覺得完美的人，然後耗費餘生，試著去改變他。 I love you. You're perfect. Now change!」《LPC》用20個片段描繪約會、愛情、婚姻故事，已被翻譯成17國語言，在全世界超過40個城市與地區上演，為保留原汁原味的內容，全劇以英文對白與演唱，由台灣最強實力派演員陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬擔綱演出，四位演員在短短兩個小時轉換多達 50 個角色，收放自如的演技令人目不轉睛，觀眾看完不禁大呼被圈粉！

此劇為授權引進，由臺灣製作團隊因地制宜的調整，加入增添趣味的中文翻譯字幕機，搭配南村劇場的小劇場形式，不另外設置景片，藉由畫架與木框的透視，讓觀眾可以窺視到局部幕後的換裝準備，而演員還需要抽空移動道具桌椅，搭建各種場景的想像，也會適時走下舞台、與觀眾近距離的即時互動，營造出Cabaret的感覺。

四位演員全英文的演出，不斷隨著劇情變換角色，演技大爆發，令人激賞。圖／「LPC」FB粉專

「那些關於約會、羅曼史、婚姻、愛人、夫妻（和他們的親戚），所有你一定經歷過或是偷偷想過但絕不承認的念頭。」透過流暢的敘事手法與好聽的音樂，引領大家的情緒起伏，有時會心一笑，有時隨之鼻酸，觀後佳評如潮，現已一票難求，紛紛敲碗加演。《LPC》不僅讓臺灣民眾擁有品質保證的娛樂選項，同時也成功寫下臺灣版權音樂劇的銷售新紀錄。