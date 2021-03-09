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愛在台灣！頂級鑽石GRAFF開設首家pop-up體驗店
來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），擅長奢華瑰麗的大克拉頂級鑽石。看好台灣高級珠寶及婚嫁珠寶市場，從3月6日起於台北SOGO復興館一樓開設體驗店，是向來維持單一店面的高端品牌進駐台灣多年來第一家pop-up臨時店，為有興趣認識格拉夫的消費者提供更多元也更親切的另一個去處。
珍珠白色牆壁、淺金色陳列櫃，以至訂製布藝元素，讓佔地27平方米的空間明亮優雅，貫徹品牌典雅貴氣的美學。除了展示蝴蝶、Spiral和Tilda‘s Bow等品牌最新創意時尚之作，擅長美鑽與紅藍綠貴重珠寶的格拉夫，此次也特地闢出婚嫁珠寶專區，以愜意舒適的環境讓兩人得以一起探索品牌聞名全球的鑽石訂婚戒指、經典婚戒以及可以在婚禮上配戴的婚嫁珠寶，完整而豐富的選擇為幸福時刻增添浪漫光芒。
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