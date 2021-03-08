快訊

無牌保母夫妻虐5歲童手段殘忍 不乖逼喝尿抓腳倒立搖晃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詹記也訂得到！全台145間火鍋餐廳「7折起＋送肉盤」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
FunNow推出「火鍋節」活動，提供145間火鍋餐廳供民眾線上預定。圖／FunNow提供
FunNow推出「火鍋節」活動，提供145間火鍋餐廳供民眾線上預定。圖／FunNow提供

提供各式餐飲、住宿、休閒娛樂即時預訂的線上服務平台「FunNow」，今年廣邀85個火鍋品牌、合計145間火鍋店家合作，限時推出「火鍋節」的主題活動，民眾不僅可以線上預定詹記、鼎王、麻神等知名鍋物餐廳，還有機會享7折起的折扣，或是加贈肉盤、菜盤等不同優惠。

根據統計，台灣擁有多元豐富的鍋物文化，每年市場可達300億元，更有超過6成的民眾一年四季都會吃鍋。為了滿足民眾愛吃鍋的需求，FunNow本次的火鍋節活動，共計集結詹記、鼎王、麻神、這一鍋、麻辣45、無老鍋等全台85個火鍋品牌，提供麻辣鍋、粵式胡椒煲雞鍋、日式火鍋等多種類型的鍋物選擇，並且區分為「獨才夠享受」、「我家吃鍋有夠香」等5種用餐情境，讓民眾在線上就能挑選自己喜愛的鍋物餐廳。

針對火鍋節，各家紛紛推出不同的優惠方案。例如鼎王雙人套餐，原價1,824元，優惠價1,635元；無老鍋雙人套餐，原價1,758元，預定優惠價1,585元；詹記則可加贈黃金魚蛋。自3月15日至4月16日期間，凡預定火鍋節合作餐廳，最低可享單筆7折起的優惠，另外還有現場活動，可加贈肉盤、菜盤等額外贈禮。為了讓民眾用餐完可安心回家，WeMo Scooter也提供50萬元的騎乘金，另還會有40萬元的Uber乘車金供民眾領取，搭配指定信用卡消費，亦有3%的LINE POINTS回饋。

火鍋 套餐 品牌

延伸閱讀

台中火鍋不只有輕井澤！「在地必吃火鍋TOP6」 吃鍋還能玩人體夾娃娃機？

給我更多的「統神端火鍋」小遊戲！這次連冰冰姐也來參戰啦

3月吃鍋5大優惠！千葉火鍋「外帶鍋物買1送1」優惠延長、訂位65折吃到飽

基隆常見火鍋界馬卡龍「蛋腸」，為什麼出了北部之外就少見？

相關新聞

蔡英文與奈良美智共進早餐 蔡想想也入鏡

奈良美智特展將於3月12至6月20日在台北藝術大學關渡美術館展出，今天蔡英文總統在官邸與奈良美智見面並共進早餐。主辦這次...

影／美成這樣！魏海敏演繹藝術珠寶x兩廳院跨界形象大片

台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts, TIFA）年度大作「千年舞...

詹記也訂得到！全台145間火鍋餐廳「7折起＋送肉盤」

提供各式餐飲、住宿、休閒娛樂即時預訂的線上服務平台「FunNow」，今年廣邀85個火鍋品牌、合計145間火鍋店家合作，限...

身披繁花與彩虹 台灣最大型藝術裝置「雨馬」亮相了

高五層樓、會噴出白色煙霧的藍色超萌「雨馬」，8日於兩廳院藝文廣場亮相登場。「雨馬」是客委會與紙風車劇團聯手製作的客家親子...

小泉悟米奇、Eddie Martinez滑板 羅芙奧3月10日線上競標

羅芙奧ALL IN無設限專場春季線上拍賣，即將於3月10日早上10點起競拍，共精選30件佳作，其中最受注目的為日本療癒系...

蓋兒加朵、安雅泰勒喬紅毯仙女PK 雙色耳環勾魂

2021年第26屆影評人票選獎（Critics’ Choice Awards）於洛杉磯當地時間3月7日揭曉獲獎名單，表揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。