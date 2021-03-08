詹記也訂得到！全台145間火鍋餐廳「7折起＋送肉盤」

提供各式餐飲、住宿、休閒娛樂即時預訂的線上服務平台「FunNow」，今年廣邀85個火鍋品牌、合計145間火鍋店家合作，限時推出「火鍋節」的主題活動，民眾不僅可以線上預定詹記、鼎王、麻神等知名鍋物餐廳，還有機會享7折起的折扣，或是加贈肉盤、菜盤等不同優惠。

根據統計，台灣擁有多元豐富的鍋物文化，每年市場可達300億元，更有超過6成的民眾一年四季都會吃鍋。為了滿足民眾愛吃鍋的需求，FunNow本次的火鍋節活動，共計集結詹記、鼎王、麻神、這一鍋、麻辣45、無老鍋等全台85個火鍋品牌，提供麻辣鍋、粵式胡椒煲雞鍋、日式火鍋等多種類型的鍋物選擇，並且區分為「獨才夠享受」、「我家吃鍋有夠香」等5種用餐情境，讓民眾在線上就能挑選自己喜愛的鍋物餐廳。

針對火鍋節，各家紛紛推出不同的優惠方案。例如鼎王雙人套餐，原價1,824元，優惠價1,635元；無老鍋雙人套餐，原價1,758元，預定優惠價1,585元；詹記則可加贈黃金魚蛋。自3月15日至4月16日期間，凡預定火鍋節合作餐廳，最低可享單筆7折起的優惠，另外還有現場活動，可加贈肉盤、菜盤等額外贈禮。為了讓民眾用餐完可安心回家，WeMo Scooter也提供50萬元的騎乘金，另還會有40萬元的Uber乘車金供民眾領取，搭配指定信用卡消費，亦有3%的LINE POINTS回饋。