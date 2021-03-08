身披繁花與彩虹 台灣最大型藝術裝置「雨馬」亮相了

高五層樓、會噴出白色煙霧的藍色超萌「雨馬」，8日於兩廳院藝文廣場亮相登場。「雨馬」是客委會與紙風車劇團聯手製作的客家親子劇「雨馬」的主角，本周五、六於兩廳院藝文廣場進行戶外公演。該劇將客家話、客家歌曲融入戲劇，讓孩子可以看戲學客語，用劇場的方式打造客家新童話，13日當天也將在客委會、紙風車劇團FB粉絲頁、客家電視FB及YouTube進行網路直播。

「雨馬」故事改編自小野同名繪本「雨馬」，打破劇場鏡框式舞台，以巨型行動裝置結合數位影像、歌舞特技與水火特效。故事主角「雨馬」是身高10公尺，身長13公尺，肩寬4公尺的巨型移動裝置，由400公尺、三公噸的鐵管組成骨架，身上皮膚以客家藍染發想延伸，繪上客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，穿插著客家老奶奶兒時零嘴的「餘甘子」（油甘）為紋飾，以現代設計呈現客家人的共同記憶。

「雨馬」是近十年台灣劇場界最大的行動藝術裝置，將隨著全劇情境推進，在觀眾席中行走；行走間，眼睛開闔，張嘴噴氣，馬頭上下伸展，背上的彩虹鬃毛隨風飄蕩顧盼生姿。

客委會副主委范佐銘表示，「雨馬」身披繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，是台灣在疫情中獻給全世界孩子們的祝福。「雨馬」總編導李永豐表示，時代不停地在改變，紙風車也努力跟時代競爭，戲劇不再是遠距離的舞台，希望讓觀眾透過體驗去感受，並融合數位及直播的方式，讓觀眾有不同的看戲感受。

「雨馬」將於3月12日及13日晚上七點在兩廳院藝文廣場進行首演，2場演出因應疫情需求，將採線上事先報名，請觀眾遵守防疫規定入場，3月9日中午12時於客委會及紙風車劇團FB粉絲頁開放線上報名。為了讓大台北地區以外及無法進場的朋友也能觀賞，3月13日的演出將於客委會、紙風車劇團FB粉絲頁、客家電視FB及YouTube進行網路直播，歡迎大小朋友一同在線上欣賞，將「雨馬」的祝福傳遞給全世界。