小泉悟米奇、Eddie Martinez滑板 羅芙奧3月10日線上競標

羅芙奧ALL IN無設限專場春季線上拍賣，即將於3月10日早上10點起競拍，共精選30件佳作，其中最受注目的為日本療癒系木雕藝術家小泉悟作品與迪士尼官方授權的聯名作品「With Wood Mickey Sculpture」米奇，限量88件，起拍價6,500美元。

而當今最紅的美國當代藝術家艾迪馬丁內斯（Eddie Martinez），則有一件三件一組滑板作品（全球限量100件），2,500美元起拍。他因為作品被天王周杰倫收藏而知名度暴增，加上近年來在全球各地展出備受好評，2020年第二屆台北當代藝博會更是於貴賓預展當天作品全數售出。創作向來充滿爭議性與前衛性的英國當代藝術家達明赫斯特（Damien Hirst），為公益創作的彩虹系列作品「Butterfly Rainbows」，起拍價450美元，希望能為人們在這疫情的緊張情況下有個藝術出口，以色彩為生活帶來希望與歡快的展望。