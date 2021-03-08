蔡英文與奈良美智共進早餐 蔡想想也入鏡

奈良美智特展將於3月12至6月20日在台北藝術大學關渡美術館展出，今天蔡英文總統在官邸與奈良美智見面並共進早餐。主辦這次展覽的文化總會表示，奈良美智為了來台親自布展，早在3周前於台灣過年期間來台進行隔離，日前於文總官方臉書曝光的布展照片中，奈良美智的帽子上特地別上的台日友情徽章，更意味著在311地震10周年之際，奈良美智用實際的藝術交流，加深台日情誼。

文總副秘書長李厚慶表示，蔡總統為感謝奈良美智的暖心交流，特地在奈良美智離台前，邀請奈良美智於官邸進行早餐會面，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」給奈良美智，為奈良美智台灣行畫下完美句點，也讓台日間的情誼更緊密。

李厚慶表示，蔡總統贈送給奈良美智的錦旗是由文化總會籌備製作，這面手工製作的錦旗，由台灣國寶級珠繡工藝師胡梅花、胡梅蘭姊妹親手縫製。以傳統繡工，將珠粒與亮片縫綴在錦旗上，甫以鶴、雲等象徵吉祥與壽祿的紋樣，祝福奈良美智、祝福日本，傳遞最美好的祝福及台日珍貴的友情。

李厚慶透露，奈良美智即將離台，稍早奈良美智在個人推特限時動態上發布蔡總統愛貓蔡想想（Cookie）的照片，蔡總統的臉書也po出與奈良美智及蔡想想的合照，感謝奈良美智。