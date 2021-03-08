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蓋兒加朵、安雅泰勒喬紅毯仙女PK 雙色耳環勾魂
2021年第26屆影評人票選獎（Critics’ Choice Awards）於洛杉磯當地時間3月7日揭曉獲獎名單，表揚在2020年間電影產業從業人員的傑出表現。今年因應疫情、旅遊受限，比照艾美獎與金球獎的方式，改由現場與同步網路連線混合方式舉辦，僅由頒獎人到現場。最美頒獎人「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）佩戴來自Tiffany Blue Book系列高級珠寶耳環，18K金與鉑金鑲嵌綠色綠柱石、鑽石與Tiffany 1910年推薦於世的傳奇寶石摩根石完美組成，以淡綠色與粉紅色溫柔的色調，配搭Prabal Gurung黑白雙色的荷葉邊大波浪領褲裝，在展現俐落帥氣感的同時，於細節流露優雅女人味。
以對比的雙色彩色寶石組成的耳環，在兩側耳畔具有為臉蛋畫龍點睛的絕佳效果。以影集「后翼棄兵」榮獲影評人票選最佳迷你影集或電視電影類女主角的安雅泰勒喬（Anya Taylor-Joy）線上紅俺造型既金球獎後再度贏得網友與媒體一致好評，此次她選擇配戴寶格麗（BVLGARI）藍紫色坦桑石、配襯帶有桃紅色調紅碧璽與鑽石流蘇耳環，以及Divsa’ Dream系列粉紅剛玉與鑽石戒指，與一身仙氣過人的Dior紫紅色禮服相得益彰，氣質動人。
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