好會駕馭氣質仙女裝！亞曼達跑宣傳 穿搭又甜又性感

好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）最近忙著為大衛芬奇執導的電影《曼克》（Mank）造勢，向來能駕馭各種夢幻系服裝的她也一連曝光了多套宣傳造型，當中幾件服裝再次展現了她詮釋浪漫公主風服裝的超強能力，而且還不失性感，讓人超驚艷！

亞曼達在廣播影評人協會獎（Critics Choice Awards）中穿上Miu Miu的襯衫褲裝，看似中性風格的這套衣服，用黑色透膚薄紗加上寶石裝飾打造而成，結合襯衫的白色領片和黑色領結，既有肌膚若隱若現的性感，也有正裝的俐落隆重，非常搶眼。