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好會駕馭氣質仙女裝！亞曼達跑宣傳 穿搭又甜又性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
亞曼達塞佛瑞最近忙著為大衛芬奇執導的電影《曼克》造勢，向來能駕馭各種夢幻系服裝的她也一連曝光了多套宣傳造型。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞最近忙著為大衛芬奇執導的電影《曼克》造勢，向來能駕馭各種夢幻系服裝的她也一連曝光了多套宣傳造型。圖／摘自IG

好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）最近忙著為大衛芬奇執導的電影《曼克》（Mank）造勢，向來能駕馭各種夢幻系服裝的她也一連曝光了多套宣傳造型，當中幾件服裝再次展現了她詮釋浪漫公主風服裝的超強能力，而且還不失性感，讓人超驚艷！

亞曼達在廣播影評人協會獎（Critics Choice Awards）中穿上Miu Miu的襯衫褲裝，看似中性風格的這套衣服，用黑色透膚薄紗加上寶石裝飾打造而成，結合襯衫的白色領片和黑色領結，既有肌膚若隱若現的性感，也有正裝的俐落隆重，非常搶眼。

而在前幾日在宣傳活動上，她則是穿了Miu Miu的裸粉色上衣，擁有花苞袖、荷葉邊元素的這件衣服同樣也是透膚薄紗材質製成，並搭配黑色蝴蝶領結，浪漫有個性。另外一套Oscar De La Renta的粉紅色洋裝，剪裁流露60年代的復古氛圍，上面的大朵向日葵刺繡也超可愛！

亞曼達塞佛瑞穿Miu Miu的裸粉色花苞袖上衣。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞穿Miu Miu的裸粉色花苞袖上衣。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞在廣播影評人協會獎中穿上Miu Miu的襯衫褲裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞在廣播影評人協會獎中穿上Miu Miu的襯衫褲裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞穿Oscar De La Renta粉紅色向日葵洋裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞穿Oscar De La Renta粉紅色向日葵洋裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞在廣播影評人協會獎中穿上Miu Miu的襯衫褲裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞在廣播影評人協會獎中穿上Miu Miu的襯衫褲裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞穿Oscar De La Renta粉紅色向日葵洋裝。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞穿Oscar De La Renta粉紅色向日葵洋裝。圖／摘自IG

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