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科學小飛俠限量威士忌 5號阿龍報到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
科學小飛俠限量威士忌1號鐵雄版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌1號鐵雄版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Whisky TASTE繼限量438瓶的科學小飛俠限量威士忌G1鐵雄版，以及限量278瓶的G3珍珍版威士忌後，再度推出G5阿龍版，限量287瓶。

這次的科學小飛俠限量威士忌G5阿龍版，來自蘇格蘭斯貝賽（Speyside）的大雲（Dailuaine）蒸餾廠，蒸餾於2010年，在豬頭桶（Hogshead）中熟成，在2020年7月裝瓶，橡木桶編號是No. 302180，共裝了287瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度57.2％，每瓶容量700毫升。

大雲釀酒廠是帝亞吉歐集團（Diageo）旗下，產量最大的蒸餾廠之一，所生產的威士忌具有飽滿的麥芽香與細緻的果香，口感馥郁，大多作為約翰走路的調和元素之一，鮮少以單一麥芽威士忌方式釋出。

在科學小飛俠中擔任鳳凰號駕駛員的5 號阿龍本名中西龍，是日本東北地方的漁夫之子，也是科學小飛俠成員中唯一在正常家庭裡成長的孩子。他擁有強健的身體，對水中戰鬥與機械設備及船舶操作相當拿手。由於他是成員中唯一仍有家人的，因此南宮博士顧及這點，很少讓他直接參與戰鬥，常讓他待命，主要負責後勤支援與戰場接應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

科學小飛俠限量威士忌5號阿龍版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌5號阿龍版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌3號珍珍版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌3號珍珍版。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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