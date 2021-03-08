「康是美」率先上架foodpanda 藥妝外送限時享滿額7折

不只美食餐點、生鮮雜貨可以外送，為了滿足忙碌現代人全方位的生活需求，foodpanda今宣布與藥妝通路「康是美」率先合作，再擴大藥妝外送版圖！目前全台已有50間康是美門市率先上線，共上架近1,600項商品，涵蓋個人護理、彩妝美容、養生保健等各式日常用品。歡慶合作，foodpanda即日起至3月21日更推出限時限量滿額99元享7折的優惠活動，最高可折抵100元。

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示：「foodpanda持續拓展藥妝外送版圖，透過觀察數據發現，女性用品如衛生棉及護髮膜最為熱賣。預計今年底將有逾半數康是美成為foodpanda合作門市，持續提升商品多元性與服務廣度。」