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「康是美」率先上架foodpanda 藥妝外送限時享滿額7折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
目前全台已有50間康是美率先上架foodpanda ，提供近1,600樣商品，涵蓋個人護理、彩妝美容、養生保健等各式日常用品。圖／foodpanda提供
目前全台已有50間康是美率先上架foodpanda ，提供近1,600樣商品，涵蓋個人護理、彩妝美容、養生保健等各式日常用品。圖／foodpanda提供

不只美食餐點、生鮮雜貨可以外送，為了滿足忙碌現代人全方位的生活需求，foodpanda今宣布與藥妝通路「康是美」率先合作，再擴大藥妝外送版圖！目前全台已有50間康是美門市率先上線，共上架近1,600項商品，涵蓋個人護理、彩妝美容、養生保健等各式日常用品。歡慶合作，foodpanda即日起至3月21日更推出限時限量滿額99元享7折的優惠活動，最高可折抵100元。

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示：「foodpanda持續拓展藥妝外送版圖，透過觀察數據發現，女性用品如衛生棉及護髮膜最為熱賣。預計今年底將有逾半數康是美成為foodpanda合作門市，持續提升商品多元性與服務廣度。」

根據購物網站統計，女性客群在電商佔比已逾7成，女性喜愛購買的美妝用品或生理用品也成外送市場的重要板塊之一。foodpanda則發現，每天晚間7至9點是美妝保養類商品訂購的熱門時段。時尚小資女最愛的開架彩妝及保養護理，如媚比琳、Kate、Biore、OLAY、雅漾等都能外送到家，此外更有逾200樣養生保健商品，包含益生菌、葉黃素、維他命、膠原蛋白等均能即時外送，平均20分鐘內即可到貨，最晚到凌晨2點都能送。即時且貼心的滿足各式需求，簡直比另一半還可靠。

foodpanda率先合作康是美，上千款商品20分鐘馬上點馬上到。圖／foodpanda提供
foodpanda率先合作康是美，上千款商品20分鐘馬上點馬上到。圖／foodpanda提供
為慶祝foodpanda與康是美攜手合作，即日起至3月21日，foodpanda提供消費滿額享7折優惠。圖／foodpanda提供
為慶祝foodpanda與康是美攜手合作，即日起至3月21日，foodpanda提供消費滿額享7折優惠。圖／foodpanda提供

foodpanda 購物網 康是美

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