背上亮黃印花水桶包 侯佩岑穿搭流露少女味

談到最適合春夏時節的包款，水桶包絕對是一大代表之一，輕巧方便好收納的開口設計、休閒正式感兼具的外型，非常討喜。今年Tory Burch推出全新的T Monogram T字圖騰系列包款，其中就包含了多尺寸水桶包，配色亮眼、外型優雅。而Furla春夏系列則以草編搭皮革打造雙色水桶包，濃濃的度假感幾乎讓人可以一解無法出國旅遊的苦悶。

Tory Burch全新的T Monogram T字圖騰系列，設計靈感來自於經典雙T字Logo，並結合菱格紋元素，整體呈現出宛如優雅花磚的樣貌，讓侯佩岑、古力娜扎等女星都忍不住搶先背上。包身使用傳統緹花布以及高級皮革製作，除了有亮麗黃以及Tory經典的海軍藍款之外，也有繽紛繁複的花鳥刺繡設計款。在由大陸超模劉雯主演的2021春季形象照中，也可看到她搭配了多款T Monogram T字圖騰系列包包。