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背上亮黃印花水桶包 侯佩岑穿搭流露少女味

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書

談到最適合春夏時節的包款，水桶包絕對是一大代表之一，輕巧方便好收納的開口設計、休閒正式感兼具的外型，非常討喜。今年Tory Burch推出全新的T Monogram T字圖騰系列包款，其中就包含了多尺寸水桶包，配色亮眼、外型優雅。而Furla春夏系列則以草編搭皮革打造雙色水桶包，濃濃的度假感幾乎讓人可以一解無法出國旅遊的苦悶。

Tory Burch全新的T Monogram T字圖騰系列，設計靈感來自於經典雙T字Logo，並結合菱格紋元素，整體呈現出宛如優雅花磚的樣貌，讓侯佩岑、古力娜扎等女星都忍不住搶先背上。包身使用傳統緹花布以及高級皮革製作，除了有亮麗黃以及Tory經典的海軍藍款之外，也有繽紛繁複的花鳥刺繡設計款。在由大陸超模劉雯主演的2021春季形象照中，也可看到她搭配了多款T Monogram T字圖騰系列包包。

Furla春夏使用黑色小牛皮搭配編織元素打造了多種包款，其中一款水桶包容量非常足夠，上方較窄的包身線條側面看來格外時髦俐落，搭配寬版肩背帶，整體展現率性活潑的年輕氣息。

亮麗黃T Monogram迷你水桶包，13,900元。圖／Tory Burch提供
亮麗黃T Monogram迷你水桶包，13,900元。圖／Tory Burch提供
在大陸超模劉雯主演的2021春季形象照中，也可看到她搭配了多款T Monogram T字圖騰系列包包。圖／Tory Burch提供
在大陸超模劉雯主演的2021春季形象照中，也可看到她搭配了多款T Monogram T字圖騰系列包包。圖／Tory Burch提供
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書
古力娜扎背海軍藍T Monogram水桶包。圖／Tory Burch提供
古力娜扎背海軍藍T Monogram水桶包。圖／Tory Burch提供
水桶編織側背包，11,800元。圖／Furla提供
水桶編織側背包，11,800元。圖／Furla提供
海軍藍T Monogram水桶包，19,900元。圖／Tory Burch提供
海軍藍T Monogram水桶包，19,900元。圖／Tory Burch提供
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書
侯佩岑背Tory Burch亮麗黃T Monogram水桶包。圖／摘自臉書
花鳥刺繡T Monogram迷你水桶包，18,900元。圖／Tory Burch提供
花鳥刺繡T Monogram迷你水桶包，18,900元。圖／Tory Burch提供

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