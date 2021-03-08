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影／美成這樣！魏海敏演繹藝術珠寶x兩廳院跨界形象大片
台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts, TIFA）年度大作「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」，由國寶級藝術家、京劇梅派傳人魏海敏領銜，將於2021年4月9日至4月11日於臺北國家兩廳院及4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳上演。台灣百年珠寶世家JHENG JEWELLERY 4月9日至4月11日期間於國家戲劇院大廳推出「JHENG JEWELLERY臉譜藝術特展」，展出以京劇臉譜為主題的珠寶創作，跨界結合珠寶藝術與表演藝術，讓更多人認識精彩多元的台灣文化藝術。
藝術家魏海敏於「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」重現她表演生涯6個經典角色，透過這些角色回溯臺灣過去60年間的大時代中的小歷史，將當代臺灣端上舞臺。藝術珠寶JHENG與國家兩廳院首度跨界合作，聯手合譜「JHENG JEWELLERY臉譜系列」X「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」形象視覺圖，第二波美圖扣合著劇中跨越時空的角色作為概念主軸，分別以「過去」、「現在」、「未來」三個主題，重新展現表演藝術與精工之美。
白色主題的視覺點出過往，以貼近傳統卻不囿於傳統的扮相，象徵著過去作為各大劇團的當家青衣、梅派傳人，在深耕傳統同時開創革新；大膽搶眼的紅色點出當下，如穆桂英般氣勢非凡，又有如歐蘭朵般勇於探索、不斷自我挑戰；銀色造型則展現未來，仍將無所畏懼、不被定義。由第四代的藝術總監鄭允婕Joan Cheng掌理的JHENG JEWELLERY，以傳承家族百年的工藝打造全新的臉譜系列珠寶創作，也將於4月展覽期間公開面世。
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