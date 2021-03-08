和風清酒標再進化 融合日式典雅與現代感

近幾年來日本酒市場越來越年輕化，許多酒造對於「酒標」的創意度更加在意，也因此出現許多不同風格的創新酒標；即便是走和風的清酒標，也紛紛再進化，在保有日式典雅之餘，再加上各式新穎元素，帶入現代感，絕對突破你對清酒的印象。

例如笑四季酒造的Sensation系列酒標，以和紙為主材質，酒標上看不見任何一句日文或漢字，卻有著一老翁的傳統能面圖案。打破傳統酒標只有書法字的既定印象，從新將日式元素解構再帶入紅白酒的氛圍，創造出Sensation系列酒款。而Sensation系列又分為黑、白、金、藍的四色，也各以顏色意象表述口感香氣的差別。

黑色沈穩的酒標，搭配紮實酒體，圓潤的酸度，末段收尾俐落。與稍微重口味的燒烤類、台式料理皆非常適合。白色的清爽酒標，則以水梨味的彈珠汽水般，淡淡帶出清爽水潤的酸度，呈現出整體的優雅質感。

金色酒標則是以華麗的柑橘香氣為主調，帶有些許香草香，綿密的口感，卻有細緻的酸度，末段俐落，不論單飲或搭餐都非常適合。

最後的藍色酒標，入口後可感受到水梨與青蘋果的香氣，中後段的尾韻適中，更有些微櫻餅般的溫和植物香氣停留口腔之中，最後則如同淡藍色瓶身與酒標一般清涼感的優雅收尾。

來自日本福井縣一本義久保本店的傳心系列，以「希望能向同飲之人的心裡傳達真實心意，拉近彼此距離」為概念，設計出兼具日式典雅與簡潔現代感的酒標。其中傳心純米大吟釀First Class酒款更曾獲全日空（ANA）選為國際線頭等艙用酒。

日本長野宮坂釀造的真朱酒款，酒名源起於古人使用的天然印泥的朱紅顏色，正如酒標鮮艷的朱紅色一般。真朱酒標使人聯想到奶酪與起士所散發出的優雅但迷人的香氣，充滿飽滿而又沈穩的旨味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康