百貨新品牌報到！新光三越上半年285個新櫃接力登場

不出國商機持續發威，在上半年最大檔期母親節之前，百貨啟動春季改裝、新櫃進駐，當中新光三越全台一口氣有285個新櫃陸續登場，首度進駐的全新品牌達近百個。

想要質感又可負擔得起的輕奢飾品與多樣化的韓系平價飾品深受年輕世代消費者歡迎，近年越來越多相關品牌進駐百貨商場。日本輕珠寶品牌「COCOSHNIK」新進駐新光三越信義A8；以飾品圖書館為購物空間概念的韓系飾品「ZAN ZAN」則分別進駐信義A8、A11與高雄左營店。客群定位主打潮世代的信義A11，將打造融入科技、數位與藝術空間設計的「信義潮鞋殿堂」，5月下旬至6月率續引進多家運動潮牌獨家店裝，像是NIKE KICKS LOUNGE X 信義A11、adidas Originals全新the collection店裝、CONVERSE大中華區獨家店裝。

讓消費者最動心的美食新品牌，包括台北南西店本館全台獨家引進來自日本北海道的老字號甜點品牌「函館菓子工坊」，5月中旬再引進頂級燒肉品牌「老乾杯」。日本「星乃珈琲」將於3月31日進駐信義A8、首度進駐百貨的「M One Cafe」4月上旬進駐A11，連續兩年獲得曼谷米其林必比登推薦的「BAAN PHADTHAI」，全台獨家首店預計6月中旬進駐信義A8，由米其林星廚林明健打造的全新手工酥塔品牌「TART TAIPEI」百貨首櫃預計3月下旬進駐A11。

另外，結合輕食餐點、舞蹈演出、電玩遊戲互動的IP咖啡廳「KIRABASE」預計5月上旬進駐桃園站前店；來自新竹的人氣車輪餅「青畑九號」也在3月進駐台中中港店。

京站時尚廣場呼應春上市，3月底前在館內透過真實櫻花花材營造春天氣息。此外同時有來自板橋的複合式花店「桂舍」，進駐B3小挑空區獨家快閃，現場推出招牌肉桂捲、千層蛋糕，消費任一飲品及餐點組合，就送鮮花一朵，除了可吃甜點，也可以買花、報名學習花藝。手作設計飾品品牌莫莉里安尼也同時入駐，販售細緻作工的飾品，現場也有小班制手作教學。