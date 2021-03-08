快訊

造成精神上極大的痛苦？陸肛篩檢測 惹出外交風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨新品牌報到！新光三越上半年285個新櫃接力登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
來自日本北海道的老字號甜點品牌「函館菓子工坊」，全台獨家進駐新光三越台北南西店本館B2。圖／摘自台灣函館菓子工坊粉絲頁
來自日本北海道的老字號甜點品牌「函館菓子工坊」，全台獨家進駐新光三越台北南西店本館B2。圖／摘自台灣函館菓子工坊粉絲頁

不出國商機持續發威，在上半年最大檔期母親節之前，百貨啟動春季改裝、新櫃進駐，當中新光三越全台一口氣有285個新櫃陸續登場，首度進駐的全新品牌達近百個。

想要質感又可負擔得起的輕奢飾品與多樣化的韓系平價飾品深受年輕世代消費者歡迎，近年越來越多相關品牌進駐百貨商場。日本輕珠寶品牌「COCOSHNIK」新進駐新光三越信義A8；以飾品圖書館為購物空間概念的韓系飾品「ZAN ZAN」則分別進駐信義A8、A11與高雄左營店。客群定位主打潮世代的信義A11，將打造融入科技、數位與藝術空間設計的「信義潮鞋殿堂」，5月下旬至6月率續引進多家運動潮牌獨家店裝，像是NIKE KICKS LOUNGE X 信義A11、adidas Originals全新the collection店裝、CONVERSE大中華區獨家店裝。

讓消費者最動心的美食新品牌，包括台北南西店本館全台獨家引進來自日本北海道的老字號甜點品牌「函館菓子工坊」，5月中旬再引進頂級燒肉品牌「老乾杯」。日本「星乃珈琲」將於3月31日進駐信義A8、首度進駐百貨的「M One Cafe」4月上旬進駐A11，連續兩年獲得曼谷米其林必比登推薦的「BAAN PHADTHAI」，全台獨家首店預計6月中旬進駐信義A8，由米其林星廚林明健打造的全新手工酥塔品牌「TART TAIPEI」百貨首櫃預計3月下旬進駐A11。

另外，結合輕食餐點、舞蹈演出、電玩遊戲互動的IP咖啡廳「KIRABASE」預計5月上旬進駐桃園站前店；來自新竹的人氣車輪餅「青畑九號」也在3月進駐台中中港店。

京站時尚廣場呼應春上市，3月底前在館內透過真實櫻花花材營造春天氣息。此外同時有來自板橋的複合式花店「桂舍」，進駐B3小挑空區獨家快閃，現場推出招牌肉桂捲、千層蛋糕，消費任一飲品及餐點組合，就送鮮花一朵，除了可吃甜點，也可以買花、報名學習花藝。手作設計飾品品牌莫莉里安尼也同時入駐，販售細緻作工的飾品，現場也有小班制手作教學。

春季新裝上市，京站3月14日前推出「Q點成金」，單筆滿2,500元扣Q點25點現折250元；珠寶名品、設計師、進口女裝，單筆滿6,000元扣Q點60點現折600元，購入新衣更划算。

日本輕珠寶品牌「COCOSHNIK」進駐信義A8。圖／新光三越提供
日本輕珠寶品牌「COCOSHNIK」進駐信義A8。圖／新光三越提供
韓系飾品「ZAN ZAN」分別進駐信義A8、信義A11與高雄左營店。圖／新光三越提供
韓系飾品「ZAN ZAN」分別進駐信義A8、信義A11與高雄左營店。圖／新光三越提供
來自新竹的人氣車輪餅「青畑九號」進駐台中中港店。圖／新光三越提供
來自新竹的人氣車輪餅「青畑九號」進駐台中中港店。圖／新光三越提供
桂舍快閃期間帶來招牌肉桂捲，110元。圖／摘自桂舍粉絲頁
桂舍快閃期間帶來招牌肉桂捲，110元。圖／摘自桂舍粉絲頁
京站時尚廣場3月底前在館內透過真實櫻花花材營造春天氣息。圖／京站提供
京站時尚廣場3月底前在館內透過真實櫻花花材營造春天氣息。圖／京站提供
來自板橋的複合式花店「桂舍」3月底前進駐京站B3小挑空區快閃。圖／京站提供
來自板橋的複合式花店「桂舍」3月底前進駐京站B3小挑空區快閃。圖／京站提供

品牌 日本

延伸閱讀

貓奴們注意！日本名古屋「貓咪吐司」快閃信義誠品　「斑馬紋限定口味」全台獨家

羅宋買1送1！「PERFEPAN」插旗誠品信義　6款芬雪蛋糕開賣

「新光三越國際攝影聯展」 首邀以色列紀實攝影師參展

信義去年EPS 2.11元 擬派發1.7元現金

相關新聞

影／美成這樣！魏海敏演繹藝術珠寶x兩廳院跨界形象大片

台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts, TIFA）年度大作「千年舞...

打破傳統印象 雕塑專醫診所精品空間

人體醫學向來博大精深，但隨著科技演進分類越細，單一科別也逐漸擁有獨立而明確的主題，坊間各類型專科診所亦由此應運而生。

以巴黎街景為概念 打造潮流、經典的商業空間

麗香苑自助餐廳位於飯店內的五樓廣場，是上方擁有五層極挑高的寬敞空間。設計師特地邀請藝術家堉泉，利用竹子與二十幾年的老紙，經由染色與浸泡於傳統糯米膠水中，層層黏貼成為本案獨有的裝置藝術，並懸吊於餐廳的上空，成為餐廳的新標誌。

黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。

好會駕馭氣質仙女裝！亞曼達跑宣傳 穿搭又甜又性感

好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）最近忙著為大衛芬奇執導的電影《曼克》（Mank）造勢，向來能駕馭...

「康是美」率先上架foodpanda 藥妝外送限時享滿額7折

不只美食餐點、生鮮雜貨可以外送，為了滿足忙碌現代人全方位的生活需求，foodpanda今宣布與藥妝通路「康是美」率先合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。