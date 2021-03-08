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這個手臂太man！克里斯漢斯沃BOSS廣告男人味爆棚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供

之前BOSS宣布克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）成為品牌全球代言人，最近由他主演的2021春夏形象廣告終於曝光！在廣告中穿搭多種造型的他，無論是正裝或是休閒風格都展現十足man味。另一方面，大陸男星李易峰也繼續出任BOSS全球品牌代言人。而Ermenegildo Zegna則推出由虛擬人物noonoouri與大陸男星李現共同入鏡的形象企劃，探討「何謂當代男士？」的命題。

克里斯漢斯沃除了有好演技、壯碩身材之外，也是個環保主義者，積極關注、倡導氣候變化及生物保育的議題，這也呼應了BOSS發展環保面料的品牌政策。本季廣告由澳洲攝影師Georges Antoni掌鏡拍攝，克里斯漢斯沃穿上BOSS春夏系列的休閒新裝與寬鬆剪裁的西裝、白色長風衣等，露出結實的臂膀和精壯身型，帥氣逼人。而接下來他也會攜手BOSS推出全新可持續時尚聯名系列，實踐友善環境的理念。

而大陸男星李易峰也再次主演BOSS 2021春夏系列全新廣告，身穿一系列年輕休閒的服飾，以率性活潑的樣貌在由著名攝影師梅遠貴掌鏡的畫面中呈現舒適有型的現代男性特色。

另一方面，Ermenegildo Zegna品牌代言人李現則是與致力於宣導關愛動物、兒童和保護自然環境的虛擬人物noonoouri一起入鏡全新廣告企劃，探討「何謂當代男士」的議題。「我認為，當代男士應該有一顆開放的心，願意接受不一樣的事物，並且能夠勇敢面對自己脆弱的一面。」李現說，而noonoouri則認為她心目中的男士是願意支持她，並為自己的成功感到驕傲的人，重要的是要有「同理心的聆聽」。

由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
Ermenegildo Zegna品牌代言人李現與致力於宣導關愛動物、兒童和保護自然環境的虛擬人物noonoouri一起入鏡全新廣告企劃。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna品牌代言人李現與致力於宣導關愛動物、兒童和保護自然環境的虛擬人物noonoouri一起入鏡全新廣告企劃。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna品牌代言人李現與致力於宣導關愛動物、兒童和保護自然環境的虛擬人物noonoouri一起入鏡全新廣告企劃。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna品牌代言人李現與致力於宣導關愛動物、兒童和保護自然環境的虛擬人物noonoouri一起入鏡全新廣告企劃。圖／Ermenegildo Zegna提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
李易峰也再次主演BOSS 2021春夏系列全新廣告。圖／BOSS提供
李易峰也再次主演BOSS 2021春夏系列全新廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
李易峰也再次主演BOSS 2021春夏系列全新廣告。圖／BOSS提供
李易峰也再次主演BOSS 2021春夏系列全新廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供
由克里斯漢斯沃主演的BOSS 2021春夏形象廣告。圖／BOSS提供

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