Lady M「芋頭千層」來了！還有苦甜系「情人節限定組」

繼2月14日西洋情人節之後，「白色情人節」將於3月14日登場。本次Lady M特別與日本UCC集團旗下的COFFEE LOVER's PLANET聯名，攜手推出心型竹炭咖啡千層＋黃金曼特寧的限定組合。另外Lady M也將推出「芋頭千層」，以及回歸登場的檸檬千層、檸檬塔，為3月增添甜香氛圍。

Lady M此次所推出的「芋頭千層」，選用口感鬆軟的台灣在地芋頭為主角，保留天然的色澤，呈現在地食材的原色原味，以滑順的芋頭鮮奶油，帶來滿口的香甜，還能吃得到芋頭顆粒口感，9吋售價2,900元，單片290元。至於回歸市場的「檸檬千層」，使用降低酸度的檸檬卡士達製成鮮奶油，頂層還撒有糖漬檸檬皮絲，9吋2,800元，切片280元；「檸檬塔」則使用手工塔皮包裹檸檬內餡，帶來酸爽的風味，9吋2,600元，切片260元。