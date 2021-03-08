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Lady M「芋頭千層」來了！還有苦甜系「情人節限定組」
繼2月14日西洋情人節之後，「白色情人節」將於3月14日登場。本次Lady M特別與日本UCC集團旗下的COFFEE LOVER's PLANET聯名，攜手推出心型竹炭咖啡千層＋黃金曼特寧的限定組合。另外Lady M也將推出「芋頭千層」，以及回歸登場的檸檬千層、檸檬塔，為3月增添甜香氛圍。
Lady M此次所推出的「芋頭千層」，選用口感鬆軟的台灣在地芋頭為主角，保留天然的色澤，呈現在地食材的原色原味，以滑順的芋頭鮮奶油，帶來滿口的香甜，還能吃得到芋頭顆粒口感，9吋售價2,900元，單片290元。至於回歸市場的「檸檬千層」，使用降低酸度的檸檬卡士達製成鮮奶油，頂層還撒有糖漬檸檬皮絲，9吋2,800元，切片280元；「檸檬塔」則使用手工塔皮包裹檸檬內餡，帶來酸爽的風味，9吋2,600元，切片260元。
自3月11日至3月14日期間，Lady M與COFFEE LOVER's PLANET聯名推出白色情人節限定組合。內含的「竹炭咖啡千層」內餡使用咖啡融合鮮奶油，帶來苦甜交織的大人系滋味，並以愛心造型顯現情意；飲品則是搭配以8小時萃取的「黃金曼特寧冷萃冰咖啡」，每套660元，僅限台北旗艦店、遠百信義店販售，售完為止。
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