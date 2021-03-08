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152年首見！聯名日系潮牌AMBUSH 酩悅香檳推出限量瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Yoon親赴法國香檳區，拜訪酩悅香檳酒莊。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Yoon親赴法國香檳區，拜訪酩悅香檳酒莊。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國酩悅香檳宣布與極富創造力的日系潮牌AMBUSH共同創辦人Yoon，展開首次全球合作，推出「酩悅香檳Ambush 聯名限量瓶」。這也是酩悅香檳創立152年以來，首次邀請藝術家重新設計1869年問世、極具品牌標誌性的Moët Impérial瓶身。

Yoon以擅長的極簡主義，將瓶身想像成一個全新的畫布，把傳統瓶標轉化為白色浮雕形式，如同一扇通往未來的窗, 而頸身也從耀金色轉為深邃黑，與白色浮雕瓶標產生強烈視覺對比, 展現當代的極簡美學，呈現嶄新觀點。

Yoon表示：「非常榮幸能獲得重新設計Moët Impérial瓶身的機會，特別是Moët Impérial瓶身上的金頸有其標誌性的意義，對我來說無疑是相當大的挑戰，但同時也是把我的美學角度與經典酩悅香檳融合的絕佳契機。」

Yoon提到：「在造訪艾貝內香檳區（Epernay）時，深刻感受到酩悅香檳對大自然及其珍貴風土的熱愛，啟發了我選擇世界土地信託組織，進而攜手協助保護世界各地的美好風土。」

酩悅香檳總釀酒師Benoît Gouez指出：「與Yoon的合作令我們感到十分雀躍，這為酩悅香檳擁有的數百年歷史傳統帶來顛覆性的創新與文化上的多樣性，並承襲著酩悅香檳保護自然風土的承諾，以確保生生不息的前景。」

酩悅香檳與AMBUSH的合作關係不僅展現了雙方的創造力，更攜手支持慈善事業，「酩悅香檳Ambush 聯名限量瓶」銷售部分利潤，將捐贈給國際慈善機構「世界土地信託（World Land Trust）」，挹注更多資源以保護受威脅的自然棲息地與其珍貴的風土特質。

Yoon將擅長的極簡語言，融入酩悅香檳聯名限量瓶身設計。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Yoon將擅長的極簡語言，融入酩悅香檳聯名限量瓶身設計。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酩悅香檳AMBUSH聯名限量瓶，建議售價2,080元。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酩悅香檳AMBUSH聯名限量瓶，建議售價2,080元。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Yoon賦予酩悅香檳全新的視覺印象。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Yoon賦予酩悅香檳全新的視覺印象。圖／酩悅軒尼詩提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 藝術家

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