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全國電子「女王節」寵愛登場 粉紅筆電現省4千再送Dior唇膏
全國電子「女王節」閃耀登場，把握最後2天時間寵愛另一半無極限！即日起至3月9日活動期間，全國電子全台320家門市及線上購物平台同步祭出全館指定家電9折優惠，電視最低直下7折，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機再贈寵愛獨家禮。另外，冷氣空調早鳥優惠也同步登場，凡購指定機種冷氣即享9折優惠，免費加入會員即享冷氣8年免費保固及冷氣總統級精緻安裝，買指定品牌機種冷氣，另享原廠折扣優惠、獨家豪禮。
「女王節」除了家電，入手3C商品也超划算，指定3C類電腦滿萬現折500元，推薦粉色系Acer Swift 3 i5輕薄筆電現省4,000元，女王專屬價23,900元就能入手，再加送市價1,200元的Dior癮誘粉漾潤唇膏乙支，全國電子Digital City店另再送Acer獨家授權無線滑鼠套組（全台限量150組）及VITABEAUTY膠原蛋白2瓶（全台限量800瓶），前100名至全台Digital City門市購買Acer Swift 3 i5輕薄筆電並於3月14日前到全國電子Facebook粉絲專頁活動貼文留言再分享，獨家再送Acer 14吋劍橋包。
想要更無負擔入手新機，全國電子「女王節」全館購物不限金額即享5期分期0利率，使用特定銀行信用卡刷卡且分期滿額最高回饋5,200元。綁定全國電子LINE好友，隨時掌握全國電子最新優惠外，現在綁定還能享有加1元得限定版吉祥物口罩1個，綁定Digital City Line好有留下Google五星好評加碼再送LINE Points 10點。
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