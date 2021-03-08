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7-ELEVEN「起司季」開跑 熱狗堡蓋4種起司棉被太邪惡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
韓國YOUUS起司骰子餅乾，7-ELEVEN獨家販售，為韓國便利商店人氣熱賣品，獨特擬真骰子造型，擁有起司搭巧克力鹹甜口感。圖／7-ELEVEN提供
韓國YOUUS起司骰子餅乾，7-ELEVEN獨家販售，為韓國便利商店人氣熱賣品，獨特擬真骰子造型，擁有起司搭巧克力鹹甜口感。圖／7-ELEVEN提供

可甜可鹹、任何時段吃都合理的起司風味商品，雖然熱量經常破表超邪惡，但據7-ELEVEN統計，去年13款起司類鮮食每款皆締造破億元的亮眼成績，光是去年就使用了近100萬公斤的起司，再罪惡都賣翻！看準市場潛力，7-ELEVEN將於10日起推出「百變起司博覽會」，使用切達、摩佐、帕瑪森、高達等不同起司做變化，甚至與國內外零食大廠全新開發多款獨家話題零食，總共超過20款的起司商品，從鮮食、零食甚至還有泡麵，全面搶攻年輕市場。

7-ELEVN起司季主打全新「起司四重奏熱狗堡」，澎湃使用切達、高達、摩佐及帕瑪森4種起司，加熱後宛如起司棉被，鹹香濃郁還會牽絲，再罪惡也要吃。另一款億元明星商品「帕瑪森烤雞生義大利麵」則是改版升級不加價，特別將麵條加厚，口感更硬Q，醬汁減鹽更清爽。另外，「百變起司博覽會」主題專案架更與國內外零食大廠全新開發多款獨家話題零食和泡麵吸引消費者嘗鮮，此次共有香辣、切達、鹽味、奶焗等風味起司，結合多款特殊餅體的餅乾，香濃酥脆口感，起司控不容錯過。更首度與40年老字號味味肉燥湯麵，合作開發獨家辣起司風味泡麵，自3月10日起展開指定商品任選2件8折、3件7.7折活動，揪好友一起買更划算。

而現在走進7-ELEVEN，也可發現小菜們都「站起來」了！榮獲專利認證的吊掛架，將各式冷藏即食商品以更容易挑選的方式陳列在店內，並持續開發多元結構商品，包括調理菜、冷藏包子、原件蔬菜、冷藏肉品、蛋品、炸物滷味、魚漿製品共7大類，品項高達30支。更預告將於10日起首度攜手人氣港點「點點心」聯名合作「御料小館x點點心招牌海鮮蒸餃」吊掛新品，內餡以黃金比例調製鮮甜魚蝦漿，顆顆外皮皆以手工捏花提升口感與質感；而另一款吊掛新品「起司鱈蟹風味柳」也將於22日起登場，，吃起來帶有濃郁奶香與甘鮮海味。

森永牛奶糖60週年企劃商品，首次跨界與「聯合文學」聯名以「四季」為主題，7-ELEVEN獨家上市。圖／7-ELEVEN提供
森永牛奶糖60週年企劃商品，首次跨界與「聯合文學」聯名以「四季」為主題，7-ELEVEN獨家上市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與40年老字號味味肉燥湯麵，合作開發獨家辣起司風味泡麵，創新吃法超美味！圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與40年老字號味味肉燥湯麵，合作開發獨家辣起司風味泡麵，創新吃法超美味！圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVN起司季主打曾風靡日韓的起司熱狗堡，推出全新「起司四重奏熱狗堡」，豪邁使用切達、高達、摩佐及帕瑪森四種起司。
7-ELEVN起司季主打曾風靡日韓的起司熱狗堡，推出全新「起司四重奏熱狗堡」，豪邁使用切達、高達、摩佐及帕瑪森四種起司。
7-ELEVEN將於10日起推出全新吊掛商品，首度攜手人氣港點「點點心」聯名合作「御料小館x點點心招牌海鮮蒸餃」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於10日起推出全新吊掛商品，首度攜手人氣港點「點點心」聯名合作「御料小館x點點心招牌海鮮蒸餃」。圖／7-ELEVEN提供
可樂果切達起司，為便利商店通路獨家商品，最經典螺旋酥脆的可樂果餅體口感酥脆，搭配濃郁切達起司風味，香濃可口。圖／7-ELEVEN提供
可樂果切達起司，為便利商店通路獨家商品，最經典螺旋酥脆的可樂果餅體口感酥脆，搭配濃郁切達起司風味，香濃可口。圖／7-ELEVEN提供
樂天小熊餅-濃厚奶油風味，便利商店通路獨家商品，脆皮餅乾體搭配濃郁的奶油風味，與香濃白巧克力內餡完美融合。圖／7-ELEVEN提供
樂天小熊餅-濃厚奶油風味，便利商店通路獨家商品，脆皮餅乾體搭配濃郁的奶油風味，與香濃白巧克力內餡完美融合。圖／7-ELEVEN提供

零食 泡麵 義大利

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