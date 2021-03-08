7-ELEVEN「起司季」開跑 熱狗堡蓋4種起司棉被太邪惡

可甜可鹹、任何時段吃都合理的起司風味商品，雖然熱量經常破表超邪惡，但據7-ELEVEN統計，去年13款起司類鮮食每款皆締造破億元的亮眼成績，光是去年就使用了近100萬公斤的起司，再罪惡都賣翻！看準市場潛力，7-ELEVEN將於10日起推出「百變起司博覽會」，使用切達、摩佐、帕瑪森、高達等不同起司做變化，甚至與國內外零食大廠全新開發多款獨家話題零食，總共超過20款的起司商品，從鮮食、零食甚至還有泡麵，全面搶攻年輕市場。

7-ELEVN起司季主打全新「起司四重奏熱狗堡」，澎湃使用切達、高達、摩佐及帕瑪森4種起司，加熱後宛如起司棉被，鹹香濃郁還會牽絲，再罪惡也要吃。另一款億元明星商品「帕瑪森烤雞生義大利麵」則是改版升級不加價，特別將麵條加厚，口感更硬Q，醬汁減鹽更清爽。另外，「百變起司博覽會」主題專案架更與國內外零食大廠全新開發多款獨家話題零食和泡麵吸引消費者嘗鮮，此次共有香辣、切達、鹽味、奶焗等風味起司，結合多款特殊餅體的餅乾，香濃酥脆口感，起司控不容錯過。更首度與40年老字號味味肉燥湯麵，合作開發獨家辣起司風味泡麵，自3月10日起展開指定商品任選2件8折、3件7.7折活動，揪好友一起買更划算。