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麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演 3月有惠明樂團演奏

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演，周末都有表演節目。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演，周末都有表演節目。圖／麗寶Outlet Mall提供

麗寶Outlet Mall周末都有街頭藝人表演，包括扯鈴技藝、敲擊樂、捷克吉他手、歡樂小丑與白雪公主折氣球，還有水晶球奇幻表演，本周末將邀請視障演奏者呂文貴和惠明樂團公益演出。

麗寶Outlet Mall戶外空間，周末曾安排吉他演奏，彈奏者是身為台灣女婿的捷克人崔沛哲，擁有超過15年吉他演奏音樂資歷，遊歷多個國家的他，喜歡台中適宜的天氣與人文風情，選定歐式氛圍的麗寶，要與逛街購物的民眾，分享觸動人心的溫暖琴音。

麗寶Outlet Mall不定時邀請不同專才的街頭藝人演出，每周末下午在鐘樓星巴克外廣場表演，有歡樂小丑與白雪公主折氣球互動，柚子與范范雙人演出、扯鈴表演與魔幻轉動的舞立方演出。

3月中旬首次與惠明樂團合作，團員們多是先天性視障，也有不同的身體障礙，其中，天生俱備音感天賦的呂文貴，旋律過耳不忘，他將表演小提琴、薩克斯風、手風琴。

麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演，本周末邀惠明樂團和視障演奏者呂文貴演出。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演，本周末邀惠明樂團和視障演奏者呂文貴演出。圖／麗寶Outlet Mall提供

街頭藝人 樂團

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