麗寶Outlet Mall 周末街頭藝人表演 3月有惠明樂團演奏

麗寶Outlet Mall周末都有街頭藝人表演，包括扯鈴技藝、敲擊樂、捷克吉他手、歡樂小丑與白雪公主折氣球，還有水晶球奇幻表演，本周末將邀請視障演奏者呂文貴和惠明樂團公益演出。

麗寶Outlet Mall戶外空間，周末曾安排吉他演奏，彈奏者是身為台灣女婿的捷克人崔沛哲，擁有超過15年吉他演奏音樂資歷，遊歷多個國家的他，喜歡台中適宜的天氣與人文風情，選定歐式氛圍的麗寶，要與逛街購物的民眾，分享觸動人心的溫暖琴音。

麗寶Outlet Mall不定時邀請不同專才的街頭藝人演出，每周末下午在鐘樓星巴克外廣場表演，有歡樂小丑與白雪公主折氣球互動，柚子與范范雙人演出、扯鈴表演與魔幻轉動的舞立方演出。