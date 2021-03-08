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全家「好茶季」抹茶雙餡泡芙必吃！辻利白桃抹茶會員價29元
迎接3月春遊旺季，全家便利商店針對女性午茶、野餐市場，開發一系列「好茶季」甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，其中，「脆皮抹茶雙餡泡芙」，使用伊勢抹茶調製的抹茶卡士達，加上黑糖鮮奶油，滑順帶有茶香的雙餡，搭配脆口外皮，抹茶控不容錯過！3月10日至3月23日購買還可享搭配Let's Café單品咖啡半價優惠。
好茶季新品系列從早餐到下午茶全都滿足，「四季春茶夾心土司」使用台灣在地四季春茶粉，混入天然奶油霜，帶出溫順茶香味；「四季春茶滿餡麵包」以清爽四季春奶霜拌入多顆焙茶丁，吃的到顆粒，口感豐富；另外，適合下午茶分享食用的「千葉紋抹茶蜂蜜輕蛋糕」，選用台灣荔枝蜜香與日式抹茶，茶香與蜜香雙重風味疊加；緊接著3月16日再祭出「柚香金萱奶霜麵包」，柚香金萱茶製成豆沙餡與奶霜佐焙茶丁顆粒，散發柚子花與金萱茶香氣，全面攻佔甜食控味蕾。
搭配好茶季，適合與甜點一用享用的私品茶也同步祭出優惠，3月10日至3月23日推出私品茶指定商品會員享29元優惠活動，包括芝麻白玉醇奶、森永牛奶糖奶茶、森永牛奶糖Q奶茶、辻利白桃抹茶一次滿足。而為了一解韓國旅遊癮，全家也宣布引進將韓國人氣咖啡廳「Caffe Bene」的2款冷藏杯裝咖啡，「咖啡伴咖啡拿鐵」、「咖啡伴煉乳拿鐵」，3月10日至3月23日還可享單件39元、2件69元優惠，絕對是野餐時攜帶的最佳良伴。
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