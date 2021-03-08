快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家「好茶季」抹茶雙餡泡芙必吃！辻利白桃抹茶會員價29元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家好茶季甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，從早餐到下午茶全都滿足。圖／全家便利商店提供
全家好茶季甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，從早餐到下午茶全都滿足。圖／全家便利商店提供

迎接3月春遊旺季，全家便利商店針對女性午茶、野餐市場，開發一系列「好茶季」甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，其中，「脆皮抹茶雙餡泡芙」，使用伊勢抹茶調製的抹茶卡士達，加上黑糖鮮奶油，滑順帶有茶香的雙餡，搭配脆口外皮，抹茶控不容錯過！3月10日至3月23日購買還可享搭配Let's Café單品咖啡半價優惠。

好茶季新品系列從早餐到下午茶全都滿足，「四季春茶夾心土司」使用台灣在地四季春茶粉，混入天然奶油霜，帶出溫順茶香味；「四季春茶滿餡麵包」以清爽四季春奶霜拌入多顆焙茶丁，吃的到顆粒，口感豐富；另外，適合下午茶分享食用的「千葉紋抹茶蜂蜜輕蛋糕」，選用台灣荔枝蜜香與日式抹茶，茶香與蜜香雙重風味疊加；緊接著3月16日再祭出「柚香金萱奶霜麵包」，柚香金萱茶製成豆沙餡與奶霜佐焙茶丁顆粒，散發柚子花與金萱茶香氣，全面攻佔甜食控味蕾。

搭配好茶季，適合與甜點一用享用的私品茶也同步祭出優惠，3月10日至3月23日推出私品茶指定商品會員享29元優惠活動，包括芝麻白玉醇奶、森永牛奶糖奶茶、森永牛奶糖Q奶茶、辻利白桃抹茶一次滿足。而為了一解韓國旅遊癮，全家也宣布引進將韓國人氣咖啡廳「Caffe Bene」的2款冷藏杯裝咖啡，「咖啡伴咖啡拿鐵」、「咖啡伴煉乳拿鐵」，3月10日至3月23日還可享單件39元、2件69元優惠，絕對是野餐時攜帶的最佳良伴。

全家便利商店針對女性愛吃甜點的市場，開發茶系甜點、麵包，攻佔甜食控的味蕾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店針對女性愛吃甜點的市場，開發茶系甜點、麵包，攻佔甜食控的味蕾。圖／全家便利商店提供
全家引進韓國人氣咖啡廳「Caffe Bene」的2款冷藏杯裝咖啡，其中「咖啡伴煉乳拿鐵」加入煉乳與綿密奶泡，融合出新穎的甜味咖啡風味。圖／全家便利商店提供
全家引進韓國人氣咖啡廳「Caffe Bene」的2款冷藏杯裝咖啡，其中「咖啡伴煉乳拿鐵」加入煉乳與綿密奶泡，融合出新穎的甜味咖啡風味。圖／全家便利商店提供

咖啡廳 甜點

延伸閱讀

蜜紅豆瀑布流下來了！ 杏桃2款「抹茶鬆餅」新品 4cm蓬鬆厚鬆餅再配上抹茶冰

春遊台中！辻利茶舗快閃限定商品限時台中見

38元吃「PABLO半熟起司塔」！全家便利商店最新聯名甜點，杏桃泡芙也超邪惡

在台南也能遊日！穿越時空重返日治時代的建築　穿浴衣用餐刷抹茶

相關新聞

以巴黎街景為概念 打造潮流、經典的商業空間

麗香苑自助餐廳位於飯店內的五樓廣場，是上方擁有五層極挑高的寬敞空間。設計師特地邀請藝術家堉泉，利用竹子與二十幾年的老紙，經由染色與浸泡於傳統糯米膠水中，層層黏貼成為本案獨有的裝置藝術，並懸吊於餐廳的上空，成為餐廳的新標誌。

黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。

全家「好茶季」抹茶雙餡泡芙必吃！辻利白桃抹茶會員價29元

迎接3月春遊旺季，全家便利商店針對女性午茶、野餐市場，開發一系列「好茶季」甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，其中...

今天女力最耀眼！施華洛世奇響應38女人節

今天3月8日是國際女人節（International Women's Day），是紀念女權運動、彰顯女性力量的日子。來自...

戴資穎穩居世界球后 造型悠遊卡限量1萬張、10日開賣

世界球后戴資穎在日前世界羽球聯盟（BWF）更新的世界排名中，已連續穩居152週的世界球后，曾四度與戴資穎合作的悠遊卡公司...

麥克雞塊、冰炫風買1送1！「麥當勞優惠券」現省2,671

即日起至4月13日，「麥當勞」推出全新的「暖春優惠券」，共計有6塊麥克雞塊買1送1、5件組超爽大餐150元、雙堡餐200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。