今天女力最耀眼！施華洛世奇響應38女人節

今天3月8日是國際女人節（International Women's Day），是紀念女權運動、彰顯女性力量的日子。來自奧地利的水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）一向支持並鼓勵尊重多元文化、維護性別平等，今年也持續響應國際女人節主題 「#ChooseToChallenge」，強調選擇權在女性手上、主動挑戰既有的性別觀念，建立一個更具包容性的世界。

去年上任的全新創意總監全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert），為這個創立逾125週年的品牌勾勒出未來的藍圖，日前發表今年最新Collection 1系列作品。為迎接國際女人節，也特地釋出全新的品牌形象照，透過不同種族、年齡、文化的女性影像，不僅展現女性各種面貌，更藉此鼓吹各文化及各年齡層的女性一起向世界發聲。來自不同背景的女性一起配戴最難整線自我特質的水晶飾品，透過彰顯個人特質的方式，結合女性力量，為這個超過一世紀仍持續女力的節日發聲，也象徵女性應該齊心追求各自獨立自主的璀璨人生。 Collection 1系列Mesmera項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Collection 1系列Dulcis耳針耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供 Collection 1系列Chroma垂墜耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Collection 1系列Dulcis項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供 Collection 1系列Dulcis戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供