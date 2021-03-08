快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天女力最耀眼！施華洛世奇響應38女人節

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Collection 1系列Chroma耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Chroma耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供

今天3月8日是國際女人節（International Women's Day），是紀念女權運動、彰顯女性力量的日子。來自奧地利的水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）一向支持並鼓勵尊重多元文化、維護性別平等，今年也持續響應國際女人節主題 「#ChooseToChallenge」，強調選擇權在女性手上、主動挑戰既有的性別觀念，建立一個更具包容性的世界。

去年上任的全新創意總監全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert），為這個創立逾125週年的品牌勾勒出未來的藍圖，日前發表今年最新Collection 1系列作品。為迎接國際女人節，也特地釋出全新的品牌形象照，透過不同種族、年齡、文化的女性影像，不僅展現女性各種面貌，更藉此鼓吹各文化及各年齡層的女性一起向世界發聲。來自不同背景的女性一起配戴最難整線自我特質的水晶飾品，透過彰顯個人特質的方式，結合女性力量，為這個超過一世紀仍持續女力的節日發聲，也象徵女性應該齊心追求各自獨立自主的璀璨人生。

Collection 1系列Mesmera項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Mesmera項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis耳針耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis耳針耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Chroma垂墜耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Chroma垂墜耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
Collection 1系列Dulcis戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇以不同背景女性的形象照響應今年國際女人節#ChooseToChallenge的主題。圖／施華洛世奇提供

品牌

延伸閱讀

工程女力／修公路衝第一線 監工也護蟹

交通女力／高鐵最強大腦 菜網難不倒她

交通女力／女主管增逾2% 林佳龍喊話「別讓她們孤單」

工程女力／苦花1年就升唯2女監工站長 護蟹任務超在行

相關新聞

以巴黎街景為概念 打造潮流、經典的商業空間

麗香苑自助餐廳位於飯店內的五樓廣場，是上方擁有五層極挑高的寬敞空間。設計師特地邀請藝術家堉泉，利用竹子與二十幾年的老紙，經由染色與浸泡於傳統糯米膠水中，層層黏貼成為本案獨有的裝置藝術，並懸吊於餐廳的上空，成為餐廳的新標誌。

黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。

全家「好茶季」抹茶雙餡泡芙必吃！辻利白桃抹茶會員價29元

迎接3月春遊旺季，全家便利商店針對女性午茶、野餐市場，開發一系列「好茶季」甜點、麵包，自3月9日起陸續推出5款新品，其中...

今天女力最耀眼！施華洛世奇響應38女人節

今天3月8日是國際女人節（International Women's Day），是紀念女權運動、彰顯女性力量的日子。來自...

戴資穎穩居世界球后 造型悠遊卡限量1萬張、10日開賣

世界球后戴資穎在日前世界羽球聯盟（BWF）更新的世界排名中，已連續穩居152週的世界球后，曾四度與戴資穎合作的悠遊卡公司...

麥克雞塊、冰炫風買1送1！「麥當勞優惠券」現省2,671

即日起至4月13日，「麥當勞」推出全新的「暖春優惠券」，共計有6塊麥克雞塊買1送1、5件組超爽大餐150元、雙堡餐200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。