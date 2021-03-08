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麥克雞塊、冰炫風買1送1！「麥當勞優惠券」現省2,671

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
經典大麥克加勁辣雞腿堡，2杯飲料和大薯、雞塊，優惠組合價239元。圖／麥當勞提供
經典大麥克加勁辣雞腿堡，2杯飲料和大薯、雞塊，優惠組合價239元。圖／麥當勞提供

即日起至4月13日，「麥當勞」推出全新的「暖春優惠券」，共計有6塊麥克雞塊買1送1、5件組超爽大餐150元、雙堡餐200元、買分享盒送雞塊等55種優惠，從早到晚皆可使用，最多共可省2,671元。另外3月10日起，「培根大麥克」、「無敵大麥克」也將重新限時回歸，帶給粉絲更豪華的享受。

此次麥當勞所推出的優惠券，共計有買1送1賺很大、超爽大餐100元起、雙堡滿足200元起、套餐超值加點、清爽組合、買分享盒送雞塊、Happy Meal、活力早餐優惠、早餐+30元享義式研磨咖啡、早餐+1元享33元冷／熱飲等10種主題。其中「買1送1賺很大」中，包括6塊麥克雞塊、冰炫風、大杯飲料等人氣選項，通通均享買1送1，可現省40～75元。

另外「超爽大餐100元起」，則有14種套餐方案，例如「薑燒豬肉長堡＋小薯＋小飲」原價134元，特價100元；「麥香魚＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小飲」原價153元，特價100元。另外還有「雙層牛肉吉士堡＋4塊麥克雞塊＋小薯條＋勁辣香雞翅＋小飲」特價150元的5件式組合，特價150元。

除此之外，亦有「勁辣雞腿堡＋麥香魚＋大薯＋6塊麥克雞塊＋2杯中飲」特價200元等多種方案的「雙堡滿足200元起」，適合雙人共享。針對早餐時段，包括豬肉滿福堡加蛋、鬆餅、豬肉蛋堡等產品，均可享「+1元送33元冷／熱飲」的優惠。另外還有「+30元送義式研磨咖啡」的選擇。

麥當勞也宣佈，3月10日至3月30日期間，以大麥克為基礎所升級的「無敵大麥克」與「培根大麥克」也將限時回歸市場。「無敵大麥克」擁有加倍的4層牛肉，單點105元，搭配經典套餐為160元；「培根大麥克」則是添加煙燻培根，單點89元，搭配經典套餐則為144元。

憑優惠券，6塊麥克鷄塊等人氣產品可享買1送1，等於12塊雞塊優惠60元。圖／麥當勞提供
憑優惠券，6塊麥克鷄塊等人氣產品可享買1送1，等於12塊雞塊優惠60元。圖／麥當勞提供
麥當勞自即日起推出「暖春優惠券」，最多共可省2,671元。圖／麥當勞提供
麥當勞自即日起推出「暖春優惠券」，最多共可省2,671元。圖／麥當勞提供
「無敵大麥克」與「培根大麥克」將於3月10日起限時回歸市場。圖／麥當勞提供
「無敵大麥克」與「培根大麥克」將於3月10日起限時回歸市場。圖／麥當勞提供
吉事漢堡＋4塊麥克鷄塊＋小薯＋小飲，憑優惠券享100元。圖／麥當勞提供
吉事漢堡＋4塊麥克鷄塊＋小薯＋小飲，憑優惠券享100元。圖／麥當勞提供
【圖6麥當勞暖春優惠券，買指定分享盒，就送4塊麥克鷄塊。
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