幾乎全裸秀出9個月孕肚！Chiara女兒誕生日倒數中

義大利時尚KOL Chiara Ferragni自從和音樂人老公Fedez生下兒子Leo之後，一家三口有趣的互動模式吸引了眾多粉絲追蹤。之前宣布懷有第二胎的Chiara，算算日期也差不多快要「卸貨」，昨日她首度po出幾近全裸的孕肚照，短短三小時就獲得將近百萬讚數。

Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照，讓粉絲一邊欣賞時尚造型，一邊可以一窺她的更衣室收藏了哪些名牌，有時還有兒子或老公加入，兒子還會幫她和老公挑衣服。昨天她先是分享了穿著Versace針織衫的孕婦造型，還搞笑和老公在義大利知名《聖雷莫音樂節》（Festival di Sanremo）中拍的照片做成的人形立牌合照。隨後po出僅穿內褲的對鏡自拍照，九個月大的孕肚隆起非常明顯，不過四肢還是很纖細。