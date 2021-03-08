聽新聞
test
0:00 / 0:00
幾乎全裸秀出9個月孕肚！Chiara女兒誕生日倒數中
義大利時尚KOL Chiara Ferragni自從和音樂人老公Fedez生下兒子Leo之後，一家三口有趣的互動模式吸引了眾多粉絲追蹤。之前宣布懷有第二胎的Chiara，算算日期也差不多快要「卸貨」，昨日她首度po出幾近全裸的孕肚照，短短三小時就獲得將近百萬讚數。
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照，讓粉絲一邊欣賞時尚造型，一邊可以一窺她的更衣室收藏了哪些名牌，有時還有兒子或老公加入，兒子還會幫她和老公挑衣服。昨天她先是分享了穿著Versace針織衫的孕婦造型，還搞笑和老公在義大利知名《聖雷莫音樂節》（Festival di Sanremo）中拍的照片做成的人形立牌合照。隨後po出僅穿內褲的對鏡自拍照，九個月大的孕肚隆起非常明顯，不過四肢還是很纖細。
前幾天Chiara老公Fedez在準備登上《聖雷莫音樂節》的預告照片中穿了由Versace打造的襯衫，背後四個字母分別代表他們一家人的姓名縮寫。除了C for Chiara、L for Leo和他自己的F之外，另一個V代表的是他們即將出生的女兒。雖然目前夫妻倆還未公布女兒的全名，但粉絲已經等不及了，紛紛預測「Vittoria」可能就是小女兒的名字。無論如何，已經有一個超可愛的搗蛋王Leo，相信等女兒誕生後絕對又會成為新一代的網路人氣寶寶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言