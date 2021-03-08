聽新聞
test
0:00 / 0:00

幾乎全裸秀出9個月孕肚！Chiara女兒誕生日倒數中

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。圖／摘自IG
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。圖／摘自IG

義大利時尚KOL Chiara Ferragni自從和音樂人老公Fedez生下兒子Leo之後，一家三口有趣的互動模式吸引了眾多粉絲追蹤。之前宣布懷有第二胎的Chiara，算算日期也差不多快要「卸貨」，昨日她首度po出幾近全裸的孕肚照，短短三小時就獲得將近百萬讚數。

Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照，讓粉絲一邊欣賞時尚造型，一邊可以一窺她的更衣室收藏了哪些名牌，有時還有兒子或老公加入，兒子還會幫她和老公挑衣服。昨天她先是分享了穿著Versace針織衫的孕婦造型，還搞笑和老公在義大利知名《聖雷莫音樂節》（Festival di Sanremo）中拍的照片做成的人形立牌合照。隨後po出僅穿內褲的對鏡自拍照，九個月大的孕肚隆起非常明顯，不過四肢還是很纖細。

前幾天Chiara老公Fedez在準備登上《聖雷莫音樂節》的預告照片中穿了由Versace打造的襯衫，背後四個字母分別代表他們一家人的姓名縮寫。除了C for Chiara、L for Leo和他自己的F之外，另一個V代表的是他們即將出生的女兒。雖然目前夫妻倆還未公布女兒的全名，但粉絲已經等不及了，紛紛預測「Vittoria」可能就是小女兒的名字。無論如何，已經有一個超可愛的搗蛋王Leo，相信等女兒誕生後絕對又會成為新一代的網路人氣寶寶。

Chiara Ferragni穿Versace針織衫和老公的人形立牌合照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿Versace針織衫和老公的人形立牌合照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿Versace針織衫。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿Versace針織衫。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的兒子Leo是人氣王。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的兒子Leo是人氣王。圖／摘自IG
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿Versace針織衫。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿Versace針織衫。圖／摘自IG
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。圖／摘自IG
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。圖／摘自IG
Chiara Ferragni po出僅穿內褲的對鏡自拍照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni po出僅穿內褲的對鏡自拍照。圖／摘自IG

義大利

延伸閱讀

林可彤人工受孕懷二胎 3招突破跨國婚盲點

卸貨倒數！簡廷芮甜曬「超巨孕肚」 女兒小名曝光

獨／男星窮到戶頭只剩600元 靠友救濟、骨瘦如柴免當兵

小甜甜曝光渾圓孕肚　老公每日「愛之手服務」閃爆眾人

相關新聞

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用P...

吳興國唐明皇像前收徒 贈一代老生馬連良私房涼感衣

42 年前， 26歲的京劇藝術家吳興國拜台灣四大老生之一周正榮為師，按古禮在梨園行祖師爺唐明皇像前完成拜師儀式。追隨吳興...

Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更...

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也...

幾乎全裸秀出9個月孕肚！Chiara女兒誕生日倒數中

義大利時尚KOL Chiara Ferragni自從和音樂人老公Fedez生下兒子Leo之後，一家三口有趣的互動模式吸引...

限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推環遊世界甜點套餐

Nespresso最新推出的「環遊世界大杯咖啡系列」，將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，根據當地咖啡文化及偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。