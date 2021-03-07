限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推環遊世界甜點套餐

Nespresso最新推出的「環遊世界大杯咖啡系列」，將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，根據當地咖啡文化及偏好的品飲習慣，精心設計出東京唯沃托、維也納黎尼茲歐、開普敦印唯沃、斯德哥爾摩馥緹奇歐、上海與布宜諾斯艾利斯等6款城市咖啡，在這個因為疫情無法隨意出國旅遊的煎熬時刻，讓咖啡愛好者透過味蕾就能盡情暢遊世界各地。

看準消費者對於探索世界的渴望，Nespresso再宣布聯手知名法式餐廳MiraWan，共同打造「環遊世界期間限定套餐」，自3月20日起至4月20日，限時1個月，凡至MiraWan消費4款指定甜點，即免費升級贈送專屬Nespresso環遊世界大杯咖啡乙杯。讓消費者每一口皆能品嚐到咖啡與甜點在舌尖激盪出的豐富層次，體驗咖啡與甜點完美交織的盛宴。

Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉分享：「每款咖啡皆來自不同的產地，透過不同的處理法與烘焙方式，打造出獨特的香調及尾韻；再經心搭配適合的甜點一起品嚐，更讓咖啡呈現出更豐富的層次口感，迸出一加一大於二的味蕾驚喜。」