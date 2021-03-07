限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推環遊世界甜點套餐
Nespresso最新推出的「環遊世界大杯咖啡系列」，將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，根據當地咖啡文化及偏好的品飲習慣，精心設計出東京唯沃托、維也納黎尼茲歐、開普敦印唯沃、斯德哥爾摩馥緹奇歐、上海與布宜諾斯艾利斯等6款城市咖啡，在這個因為疫情無法隨意出國旅遊的煎熬時刻，讓咖啡愛好者透過味蕾就能盡情暢遊世界各地。
看準消費者對於探索世界的渴望，Nespresso再宣布聯手知名法式餐廳MiraWan，共同打造「環遊世界期間限定套餐」，自3月20日起至4月20日，限時1個月，凡至MiraWan消費4款指定甜點，即免費升級贈送專屬Nespresso環遊世界大杯咖啡乙杯。讓消費者每一口皆能品嚐到咖啡與甜點在舌尖激盪出的豐富層次，體驗咖啡與甜點完美交織的盛宴。
Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉分享：「每款咖啡皆來自不同的產地，透過不同的處理法與烘焙方式，打造出獨特的香調及尾韻；再經心搭配適合的甜點一起品嚐，更讓咖啡呈現出更豐富的層次口感，迸出一加一大於二的味蕾驚喜。」
Nespresso × MiraWan環遊世界期間限定套餐共有4款，具有淡雅花果香與細膩烘焙穀物香氣的東京唯沃托，推薦搭配法國傳統甜點蘭姆芭芭，能同時享受咖啡的花香與甜點的果香帶來的美好滋味，口感更加清新爽口；上海具有精緻莓果香調與輕盈的口感，適合搭配熔岩巧克力蛋糕，透過苦甜的對比感受，更增添口中馥郁果酸香氣；布宜諾斯艾利斯建議配上帶有水果調性的蘋果派，派中的果香與酸甜口感更能襯托出咖啡風味中的細緻果香；而強烈醇厚的開普敦印唯沃適合搭配充滿奶香的烤布蕾，不僅可平衡咖啡的濃郁苦韻，更驚喜帶出開普敦印唯沃大杯咖啡的烘烤焦糖尾韻。想體驗世界尋味之旅的消費者，可得趕快把握機會訂位。
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