快訊

交通女力／高鐵運轉大腦 她熬13年成行控「女指揮官」

限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推環遊世界甜點套餐

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，推出全新環遊世界大杯咖啡系列，每款咖啡皆根據當地咖啡文化及偏好的飲用習慣設計。圖／Nespresso提供
Nespresso將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，推出全新環遊世界大杯咖啡系列，每款咖啡皆根據當地咖啡文化及偏好的飲用習慣設計。圖／Nespresso提供

Nespresso最新推出的「環遊世界大杯咖啡系列」，將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，根據當地咖啡文化及偏好的品飲習慣，精心設計出東京唯沃托、維也納黎尼茲歐、開普敦印唯沃、斯德哥爾摩馥緹奇歐、上海與布宜諾斯艾利斯等6款城市咖啡，在這個因為疫情無法隨意出國旅遊的煎熬時刻，讓咖啡愛好者透過味蕾就能盡情暢遊世界各地。

看準消費者對於探索世界的渴望，Nespresso再宣布聯手知名法式餐廳MiraWan，共同打造「環遊世界期間限定套餐」，自3月20日起至4月20日，限時1個月，凡至MiraWan消費4款指定甜點，即免費升級贈送專屬Nespresso環遊世界大杯咖啡乙杯。讓消費者每一口皆能品嚐到咖啡與甜點在舌尖激盪出的豐富層次，體驗咖啡與甜點完美交織的盛宴。

Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉分享：「每款咖啡皆來自不同的產地，透過不同的處理法與烘焙方式，打造出獨特的香調及尾韻；再經心搭配適合的甜點一起品嚐，更讓咖啡呈現出更豐富的層次口感，迸出一加一大於二的味蕾驚喜。」

Nespresso × MiraWan環遊世界期間限定套餐共有4款，具有淡雅花果香與細膩烘焙穀物香氣的東京唯沃托，推薦搭配法國傳統甜點蘭姆芭芭，能同時享受咖啡的花香與甜點的果香帶來的美好滋味，口感更加清新爽口；上海具有精緻莓果香調與輕盈的口感，適合搭配熔岩巧克力蛋糕，透過苦甜的對比感受，更增添口中馥郁果酸香氣；布宜諾斯艾利斯建議配上帶有水果調性的蘋果派，派中的果香與酸甜口感更能襯托出咖啡風味中的細緻果香；而強烈醇厚的開普敦印唯沃適合搭配充滿奶香的烤布蕾，不僅可平衡咖啡的濃郁苦韻，更驚喜帶出開普敦印唯沃大杯咖啡的烘烤焦糖尾韻。想體驗世界尋味之旅的消費者，可得趕快把握機會訂位。

Nespresso環遊世界大杯咖啡-開普敦印唯沃搭配MiraWan烤布蕾。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-開普敦印唯沃搭配MiraWan烤布蕾。圖／Nespresso提供
Nespresso推出全新環遊世界大杯咖啡系列，6款咖啡皆根據當地咖啡文化及偏好的飲用習慣設計，連膠囊包裝設計元素都取自城市的特殊印象。記者黃筱晴／攝影
Nespresso推出全新環遊世界大杯咖啡系列，6款咖啡皆根據當地咖啡文化及偏好的飲用習慣設計，連膠囊包裝設計元素都取自城市的特殊印象。記者黃筱晴／攝影
Nespresso環遊世界大杯咖啡-東京唯沃托搭配MiraWan蘭姆芭芭。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-東京唯沃托搭配MiraWan蘭姆芭芭。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-上海搭配MiraWan巧克力熔岩蛋糕及香草冰淇淋。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-上海搭配MiraWan巧克力熔岩蛋糕及香草冰淇淋。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-布宜諾斯艾利斯搭配MiraWan蘋果派。圖／Nespresso提供
Nespresso環遊世界大杯咖啡-布宜諾斯艾利斯搭配MiraWan蘋果派。圖／Nespresso提供

咖啡 甜點 套餐

延伸閱讀

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

貓奴們注意！日本名古屋「貓咪吐司」快閃信義誠品　「斑馬紋限定口味」全台獨家

「38婦女節」7間優惠必收！超商10元咖啡、CoCo第2杯半價、星巴克買1送1

「微熱山丘×興波咖啡」首度聯名！世界冠軍手沖的滋味尬「草莓蘋果酥」

相關新聞

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用P...

吳興國唐明皇像前收徒 贈一代老生馬連良私房涼感衣

42 年前， 26歲的京劇藝術家吳興國拜台灣四大老生之一周正榮為師，按古禮在梨園行祖師爺唐明皇像前完成拜師儀式。追隨吳興...

Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更...

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也...

限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推環遊世界甜點套餐

Nespresso最新推出的「環遊世界大杯咖啡系列」，將6大經典城市的咖啡文化精華淬鍊進咖啡膠囊中，根據當地咖啡文化及偏...

小雛菊粉紫盛開！Pandora春天花園正能量炸可愛

今年春季，丹麥國際品牌Pandora以春日百花盛開的景象為靈感，推出全新的作品，希望讓人戴上就能感受正能量與大自然的美好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。