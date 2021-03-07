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吳興國唐明皇像前收徒 贈一代老生馬連良私房涼感衣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
朱柏澄 (左)循古禮正式向京劇藝術家吳興國叩頭拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供
朱柏澄 (左)循古禮正式向京劇藝術家吳興國叩頭拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供

42年前，26歲的京劇藝術家吳興國拜台灣四大老生之一周正榮為師，按古禮在梨園行祖師爺唐明皇像前完成拜師儀式。追隨吳興國學戲逾10年的朱柏澄今年正值26歲，今天也遵循當年吳興國的模式於戲曲中心三聖宮的祖師爺面前，正式向吳興國叩頭拜師，成為吳興國唯一的入室弟子

放眼兩岸三地，京劇傳承者已經日漸凋零，遵循古禮的梨園拜師傳統更是幾乎失傳。為了表示謙卑學習與傳承的決心，朱柏澄身為新世代的年輕演員，卻用最傳統古樸的儀式叩頭拜師。吳興國帶著朱柏澄向祖師爺上香；朱柏澄則以芹菜（象徵勤奮學習）、蓮子（象徵苦心教導）、紅豆（象徵思恩感念）、桂圓（象徵事業長紅）與龍眼（象徵富貴圓融）等束脩奉上，向師父吳興國叩首奉茶。

吳興國還拿出私房傳家寶—「馬派」祖師爺、一代老生馬連良演出的私房竹水衣，贈給朱柏澄。一般戲曲演員的貼身水衣都是用布製成，但馬連良貴為民初梨園「四大鬚生」，私房行頭都是獨家訂製。這件竹製的水衣等同於古早的涼感衣，做工細膩，珍稀少見，已有近百年歷史，由馬連良傳給兒子馬崇恩，馬祟恩到台灣來教吳興國馬派戲時，便親自將此件具傳承意義的竹水衣贈送給吳興國，期盼吳能為京劇流汗努力，如今再由吳興國傳承給自己的嫡傳弟子朱柏澄。

同時，吳興國也在拜師大典上，把自己 2016 年創立的青年團「興傳奇青年劇場」的團隊大印交給朱柏澄，象徵世代交棒。吳興國表示，傳印信，更要告誡朱柏澄不能獨善其身，而是己立立人，帶領團隊一起前進，與同輩京劇演員團結努力，「打造新世代的京劇盛世」。

朱柏澄 (左)循古禮正式向京劇藝術家吳興國拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供
朱柏澄 (左)循古禮正式向京劇藝術家吳興國拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供
朱柏澄 (左七)循古禮在梨園行祖師爺唐明皇像前向吳興國(左八)拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供
朱柏澄 (左七)循古禮在梨園行祖師爺唐明皇像前向吳興國(左八)拜師，成為吳興國唯一的入室弟子。圖／當代傳奇劇場提供

京劇 青年 劇場

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