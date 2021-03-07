小雛菊粉紫盛開！Pandora春天花園正能量炸可愛

今年春季，丹麥國際品牌Pandora以春日百花盛開的景象為靈感，推出全新的作品，希望讓人戴上就能感受正能量與大自然的美好。象徵著愉快、幸福小雛菊系列向來深受歡迎，以優雅光滑的925銀材質打造，換上紫色新裝，包括戒指與全新串飾，可與柔粉雛菊可以混搭配戴，為各式春日穿搭創造出更多色彩搭配可能，不論是疊戴戒指，還是點綴手鍊或項鍊，都能隨時帶來一抹浪漫清新的氣息。

除了充滿春日新生氣息的小雛菊，春季新作還包括在夜間熱鬧飛舞的螢火蟲，吊飾上更鐫刻「You light up my life」，象徵點亮我們生活的各種可能；由五種色彩琺瑯組成的彩虹吊飾，末端綴上一顆拋光閃亮的星星；Pandora Friends更同時迎來全新成員「獨角獸Bruno」，彩虹般繽紛的外表，展現自身的包容性和多樣性。