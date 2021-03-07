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這次不會被姪子忽視了吧？Kai攜手Gucci推出泰迪熊系列
前陣子Gucci才推出Doraemon聯名系列，用滿滿的多啦A夢圖騰喚起大家兒時回憶。相隔沒多久，最近Gucci又再度推出全新聯名限定系列，這回找來的是韓國人氣偶像團體EXO中的Kai金鍾仁，用他最愛的泰迪熊當印花主角，打造一系列讓人忍不住尖叫的Kai x Gucci Collection可愛商品。
27歲的Kai金鍾仁是Gucci品牌大使，現在除了出席時尚大秀、拍攝形象廣告之外，居然擁有自己的聯名系列！事業運可以說是再上一層樓，這也是Gucci第一次打造的韓國藝人聯名系列。此番合作由Gucci創意總監Alessandro Michele操刀，繪製出Kai最愛的泰迪熊，這隻熊打著天藍色蝴蝶領結，樸實天真的手繪感超討喜。而Kai本人也搶先在韓版《Esquire》雜誌的3月封面中穿搭此系列的服裝和包款，和眾多品牌迷和粉絲分享這個難得的合作。
而由Min Hyunwoo、Woogie Kim拍攝的相關形象廣告也已經在社群平台上曝光，Kai穿搭泰迪熊圖樣的單品遊走首爾街頭或與傳統建築合照，「無害軟萌」的氣質真是太迷人啦！目前Kai x Gucci Collection已經在韓國上市，官網上也能買到，也會陸續在包含大陸、新加坡、泰國等地的Gucci Pin限定商店販售，台灣部分則是預計於4月上市。
Kai也在近日po出帶著姪子去逛Kai x Gucci Collection店鋪主題裝置的照片，讓人想起之前在綜藝節目《我獨自生活》中被姪子姪女嫌棄、無視的他，這次和Gucci攜手推出了那麼可愛的泰迪熊系列，應該可以成功找回一點舅舅的尊嚴吧？
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